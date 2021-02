DESIGNERS WALK: Episode Zwei / Architektur mit Weitblick

Designer Martin Steininger trifft Freunde, Wegbegleiter, Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Kreativ– und Designszene. Kurzweilige Gespräche und emotionale Interviews mit Charakteren, die verschiedener nicht sein könnten und dennoch viel gemeinsam haben. Das Brennen für die eigene Sache und die Leidenschaft für Architektur & Design!

In Episode Two trifft Martin Steininger das Kreativ-Duo von Kramer&Kramer: Bernhard Kramer und Joachim Hirzi. Die beiden wünschten sich ein neues Headquarter für ihr Landschafts – und Gartenbauunternehmen.

“Unser klare Vorstellung war es nach dem Vorbild von Mies van der Rohe ein Gebäude zu schaffen das in 30 jahren noch immer diese Einfachheit und Besonderheit ausstrahlt und ich denke das ist sehr gut gelungen!” so CEO Bernhard Kramer.

Der einzige wesentliche architektonische Eingriff hat es in sich: der Designer setzte einen halbfliegende Konstruktion – einen Cubus aus Glas auf den Altbestand und schaffte damit ein Hochhausfeeling, das allgemein begeistert.

Sehen sie selbst!



