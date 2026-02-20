Designplus Award by Light + Building: Die Gewinner stehen fest

Aus 91 Einreichungen wählte eine unabhängige Jury mit großer Sorgfalt die 13 überzeugendsten Beiträge aus. Entscheidende Kriterien waren dabei unter anderem Nachhaltigkeit, Innovationskraft sowie funktionale und gestalterische Qualität. Der Fachjury gehörten namhafte Branchenexperten an: Prof. Amandus Samsøe Sattler (ensømble Studio Architektur, Präsident DGNB e.V.), Andreas Habermehl (Geschäftsführer Technik und Berufsausbildung, ZVEH – Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke), Annika Egloff-Schoenen (Geschäftsführerin Fachverlag Dr. H. Arnold GmbH), Ulrike Brandi (Geschäftsführerin Ulrike Brandi Licht) sowie Franziska von Schumann (Herausgeberin und Vorstandsmitglied der Stylepark AG), Robert Volhard (Gründer, Herausgeber und Vorstandsmitglied der Stylepark AG) und Anna Moldenhauer (Chefredakteurin Stylepark Magazin und Plattform für Architektur und Design).

„Im Fokus der Zeit, vielfältig und spannend“, beschreibt Ulrike Brandi die Qualität und Bandbreite der Einreichungen. Diese reichten von technischen Leuchten und lichttechnischen Komponenten über smarte Gebäudetechnik bis hin zu innovativen Sicherheitslösungen und spiegeln damit die gesamte Themenvielfalt der Light + Building wider. Zugleich unterstreicht die Internationalität der Beiträge die globale Relevanz des Awards.

Auch Amandus Samsøe Sattler blickt mit Vorfreude auf die kommende Messe: „Das Besondere an der Light + Building ist, dass wir den Menschen hinter ihren leuchtenden Produkten begegnen. Innerhalb weniger Tage erhalten wir einen umfassenden Überblick über die gesamte Produktwelt – zum Anfassen und entdecken.“

Teilnehmer der Jurysitzung v.l.n.r.: Steffen Larbig (Leiter Brandmanagement Light + Building), Andreas Habermehl (Geschäftsführer Technik und Berufsausbildung, ZVEH – Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke), Ulrike Brandi (Geschäftsführerin Ulrike Brandi Licht), Annika Egloff-Schoenen (Geschäftsführerin Fachverlag Dr. H. Arnold Verlag), Franziska von Schumann (Herausgeberin und Vorstandsmitglied der Stylepark AG), Prof. Amandus Samsøe Sattler (ensømble Studio Architektur, Präsident DGNB e.V.), Robert Volhard (Gründer, Herausgeber und Vorstandsmitglied der Stylepark AG), Anna Moldenhauer (Chefredakteurin Stylepark Magazin und Plattform für Architektur und Design), Anna Pauler (Organisation und Events Light + Building).

Alle Informationen zum Designplus Award by Light + Building unter: www.light-building.com/designplus.

Frankfurt: 2026 World Design Capital

Alle weiteren Informationen dazu sowie Hinweise zu den Veranstaltungen unter: https://wdc2026.org/de

Light + Building – Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik

Die Veranstaltung Light + Building findet vom 8. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.light-building.com

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH