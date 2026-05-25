Deutsche Einrichtungsspezialisten präsentieren sich auf der Clerkenwell Design Week in London

Bereits zum dritten Mal in Folge präsentieren sich deutsche Einrichtungsspezialisten in dieser Woche mit einem Gemeinschaftsstand auf der Clerkenwell Design Week in London

Im Londoner Kreativviertel Clerkenwell zeigen vom 19. bis 21. Mai 2026 zahlreiche Designer und internationale Markenhersteller ihre Neuheiten in mehr als 160 stylischen Showrooms und sehenswerten historischen Veranstaltungsorten wie Kirchen, Klöstern und Palästen.

„Das Vereinigte Königreich stellt den fünftgrößten Exportmarkt für unsere Branche dar und bietet erhebliches Wachstumspotenzial“ , berichtet Jan Kurth, Geschäftsführer der Verbände der Deutschen Möbelindustrie. „Wir freuen uns daher, der internationalen Design-Community abermals einen deutschen Gemeinschaftsauftritt zu bieten.“ Der deutsche Gemeinschaftsstand befindet sich wie in den Vorjahren im „Catapult“-Gebäude an der Ecke Sekforde Street und St. James Walk und wird vom Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen des Auslandsmesseprogramms gefördert.

Der deutsche Gemeinschaftsstand befindet sich wie in den Vorjahren im „Catapult“-Gebäude an der Ecke Sekforde Street und St. James Walk

Neben den Möbelproduzenten Brunner, Dresdner Zimmer, Express Küchen, Thonet und Trewa sind die folgenden Unternehmen aus den Segmenten Einrichtung und Hausausstattung vertreten: Albrecht Jung (Elektroausstattung), Hewi (Sanitärlösungen), Indorama Ventures Fibers Germany (Heimtextilien), Krall + Roth (Möbelbezugsstoffe), Sundrape (Sonnenschutzlösungen), ter Hürne (Bodenbeläge) und Windmöller (Bodenbeläge).

Auch für das kommende Jahr ist ein Gemeinschaftsauftritt deutscher Hersteller auf der Clerkenwell Design Week geplant. Auf dem Programm stehen zudem wieder Gemeinschaftsstände auf der Kitchen & Bath Industry Show KBIS (2. bis 4. Februar 2027 in Las Vegas) und der Index/Hotel-Show (voraussichtlich Juni 2027 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate). Neu in das Messeförderprogramm aufgenommen wurde die Orgatec Workspace Saudi Arabia (voraussichtlich September 2027 in Riad).

Die Unterstützung des Bundes ermöglicht es deutschen Möbelherstellern, sich zu vergünstigten Bedingungen auf internationalen Leitmessen zu präsentieren. „Gemeinschaftsstände sind ein entscheidender Hebel, um unsere Exportaktivitäten gezielt auszubauen“, stellt Alexander Oswald, Leiter Außenhandel der Möbelverbände, fest.

Die Unterstützung des Bundes ermöglicht es deutschen Möbelherstellern, sich zu vergünstigten Bedingungen auf internationalen Leitmessen zu präsentieren

Weitere Informationen unter www.moebelindustrie.de und www.vhk-herford.de

Quelle: VDM