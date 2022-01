Die 60. Ausgabe des Salone del Mobile.Milano wird in den Juni 2022 verschoben

Maria Porro, Präsidentin des Salone del Mobile.Milano: „Die Entscheidung, die Veranstaltung zu verschieben, wird es Ausstellern, Besuchern, Journalisten und der gesamten internationalen Einrichtungs- und Design-Community ermöglichen, das Beste aus einer Veranstaltung zu machen, die verspricht vollgepackt mit neuen Dingen sein und das in absoluter Sicherheit. Neben einem runden Jubiläum steht das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Veranstaltung und dient als Schaufenster für die diesbezüglichen Fortschritte von Kreativen, Designern und Unternehmen. Die Verlegung der Veranstaltung in den Juni wird eine starke Präsenz ausländischer Aussteller und Fachleute sicherstellen, was schon immer eine der Stärken des Salone war, und den teilnehmenden Unternehmen auch Zeit geben, ihre Präsenz auf der Messe so gründlich wie möglich zu planen, da wie wir wissen, erfordert es vom Konzept bis zur endgültigen Installation Monate für die Vorbereitung. Der Wunsch nach einem Salone wird immer stärker, weshalb wir auf eine Veranstaltung hinarbeiten, die jedem die Möglichkeit bietet, ein einzigartiges, konkretes und aufregendes Erlebnis zu genießen. Wir alle sehnen uns sehr nach einem Salone.“

Weitere Informationen zum Salone del Mobile.Milano 2022 finden Sie unter: www.salonemilano.it

Quelle: Salone del Mobile