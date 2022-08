Die aktuelle Brancheninfo für den Elektro- und Einrichtungsfachhändler

Werte Leserinnen und Leser. Nachstehend erhalten Sie eine Information vom Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels Österreichs:

Sehr geehrte Damen und Herren,

den Klimabonus erhalten Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich. Alle Erwachsenen erhalten Euro 500,–, Kinder und Jugendliche Euro 250,–.

Die Auszahlung erfolgt durch Überweisung auf das Konto, sofern die Kontodaten bei Finanz-Online hinterlegt sind. Alle anderen Personen erhalten den Klimabonus in Form von Sodexo-Gutscheinen ab 7.9.2022 (Stückelung beträgt je Euro 50,–. ) zugesandt. Davon betroffen sind in etwa 1,2 bis 1,3 Mio Österreicher:innen.

Möchten Sie als Händler diese Sodexho-Gutscheine annehmen, ist eine möglichst rasche Registrierung als Akzeptanzpartner unter Klimabonus & Anti-Teuerungsbonus | Sodexo Gutscheine notwendig!

Diese Sodexo-Gutscheine können bei Akzeptanzpartnern von Sodexo eingelöst oder bei der bank99 in Bargeld getauscht werden. Damit fließt das Geld wieder direkt in die heimische Wirtschaft und die Kaufkraft geht direkt zu den stationären Händlern und Partnerbetrieben in Österreich. Sodexo baut für den Klimabonus-Gutschein ein branchenübergreifendes Akzeptanzpartner-Netzwerk auf und bewirbt dieses aktiv über effektive Online- und Offline-Kanäle. Die Partnerbetriebe profitieren von den umfangreichen Kommunikationsmaßnahmen und haben das Potenzial Neukund:innen zu gewinnen.

Die Bundessparte Handel konnte in einigen Verhandlungsrunden noch deutlich günstigere Konditionen für die Abrechnung der Gutscheine mit Sodexo erreichen. Bei Online-Registrierung bis zum 31.10.2022 entfällt die Einschreibgebühr und die Bearbeitungsgebühr beträgt statt 5 % nur 3 % vom Gutscheinvolumen.

Freundliche Grüße

Der Obmann: KommR J. Robert Pfarrwaller

Die Geschäftsführerin: Mag. Bianca Dvorak

Quelle: WKO