Die BAX Küchenmanufaktur auf der küchenwohntrends

BAX ist eine seit 1890 in Detmold/Deutschland ansässige Küchenmanufaktur. Top Qualität, große Vielfalt, Maßfreiheit und handwerkliche Veredelung zeichnen die Produkte aus.



Die Materialien reichen von Melaminharz über Schichtstoff, durchgefärbtem Schichtstoff, Glas, Lack, Beton, Schiefer, Metalllack bis hin zu einer großen Auswahl an Holzrahmenfronten, auch speziell für den Landhausbereich. Weitere Highlights sind die Ausweitung der FENIX Palette auf 19 Farben, ein breites Furnier- und 3-Schichtholzprogramm sowie eine Auswahl aus 35 Keramikfronten. Die Auswahl an Furnieren wurde nochmals durch ein ergänzendes Programm von 555 verschiedenen Furnieren / Farben erhöht.

Der Korpus in Schreinerqualität besteht aus 19 mm Seiten / Böden und einer 8 mm vernuteten und verleimten Rückwand. Dieser Korpus ist erhältlich in 3 Standardfarben aus Gütespannplatte, Tischlerplatte oder in Massivholz in Ahorn, Buche, Eiche oder Nussbaum.



Einen ersten Eindruck können Sie unter www.bax-kuechen.de bekommen.

Quelle: BAX Küchen