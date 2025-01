Die belétage steht in den Startlöchern!

I Im aktuellen Beitag finden Sie alle wichtigen Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten, empfehlenswerte Hotels, das Ausstellerverzeichnis sowie die Öffnungszeiten der Messe. Zudem informieren wir Sie über die Mittagspause und den exklusiven Sekt-Empfang – damit Ihr Messeerlebnis perfekt wird!

Anreise und Parken

Der Salzburg Congress befindet sich im Herzen der Mozartstadt, direkt neben dem beeindruckenden Mirabellgarten – inmitten der beliebten Kurzparkzone. Rund um das Gebäude finden Sie zahlreiche Parkhäuser, die Ihren Besuch bequem und stressfrei machen.

Anfahrt

Hotels

In der Umgebung des Salzburg Congress finden Sie eine Auswahl an empfehlenswerten Hotels, die Ihren Aufenthalt in Salzburg bequem und angenehm gestalten.

Hotelpartner

Ausstellerverzeichnis

Auf drei Etagen des Kongresshauses warten fast 50 Aussteller auf Sie. Werfen Sie gleich einen Blick in unser Ausstellerverzeichnis.

Aussteller

Die Öffnungszeiten auf einen Blick

Die belétage hat am Mittwoch von 9-18 Uhr und am Donnerstag von 9-17 Uhr für Sie geöffnet.

Die belétage findet im Salzburg Kongresshaus statt

Weitere Informationen finden Sie unter www.beletage-salzburg.at

