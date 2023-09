Die Branche freut sich auf die Kind + Jugend

Der Count-down läuft: In wenigen Tagen verschafft die Kind + Jugend in Köln der Kreativität und Innovationsbereitschaft der Baby- und Kleinkind-Ausstattungsbranche wieder eine großartige Sichtbarkeit. Vom 7. bis 9. September 2023 präsentieren rund 1.000 Anbieter aus 46 Ländern ein vielseitiges Angebot an Produkten und Innovationen für Baby, Kleinkind und Eltern. Dazu gehören die Bereiche Travelsysteme, Kindermöbel, Textilien und Kleidung, Hygieneartikel, Sicherheits- und vernetzte Elektronik sowie Lernspielzeug und Spielwaren. Inspirierende Akzente für den Fachhandel setzt die Messe über die Produktpräsentationen der Aussteller hinaus in Form von Sonderschauen, dem Trend Forum mit praxisnahen Vorträgen sowie die viel beachtete Preisverleihung des Innovation Award.

In diesem Jahr belegt die Kind + Jugend eine Bruttoausstellungsfläche von 90.000 m² in allen Ebenen der Hallen 10 sowie einer Ebene der Halle 11 und des Congress-Centrums Ost und konnte damit gegenüber der letzten Veranstaltung deutlich zulegen. Das spiegelt sich auch in der Tatsache wider, das die Messe diesem Jahr viele große und marktführende Unternehmen zurückgewinnen konnte. Dazu zählen z.B. Joie, Nuna und Graco, ABC Design, Britax Römer, Hartan, Hauck, Cam il mondo, Delta Children, Lässig, Nuby, Paidi, Peg Perego, Roba Baumann, Rotho, Thule oder Uppababy. Den besonderen Charme der Kind + Jugend macht aus, dass sie neben den großen Playern der Branche auch für viele kleine und mittelständische Unternehmen eine wichtige Businessplattform ist.

Internationale Präsenz auf der Messe

Der Auslandsanteil auf Seiten der Aussteller ist beachtlich. Etwa 92 Prozent kommen aus dem Ausland, bei einer dennoch insgesamt starken Beteiligung der deutschen Hersteller. Besonders stark sind Aussteller aus der Türkei und Polen vertreten..

Ebenso international wie auf der Ausstellerseite zeigt sich die Branchenmesse auf der Besucherseite. Erwartet werden Gäste aus über 100 Ländern. Schon die Vorregistrierungsquote zeigt dass über 60 Prozent der Besucher aus dem Ausland kommen werden. Insgesamt rechnet die Messe auch wieder mit einer hohen Gästequalität: Über 70 Prozent der Besucherinnen und Besucher kommen traditionell aus einer Führungsposition und über 90 Prozent sind direkt an den Kaufentscheidungen beteiligt – das belegt: die Kind + Jugend ist die Businessplattform der Branche.

Zukunftsweisende Highlights auf der Bühne des Trend Forums

Einen absoluten Mehrwert für die Besuchenden der Messe bietet das Trend Forum in Halle 11.2, auf dessen Bühne ein vielfältiges Programm geboten wird. Im Fokus stehen praxisnahe Vorträge, exklusive Einblicke und wegweisende Trends. Ausgewählte Expertinnen und Experten aus den Bereichen Marktforschung, Online Marketing, Social Media und Nachhaltigkeit gewähren Einblicke in die entscheidenden Trends und Entwicklungen der kommenden Monate.

Mit der Sonderfläche „Immersive Shopping“, die die Koelnmesse in Zusammenarbeit mit ARkid von FOKUS KIND Medien erneut realisiert, stehen innovative Technologien und Features, die sowohl in B2C- als auch in B2B-Kanälen zur attraktiven digitalen Vermittlung von Produktinformationen und Produktkonfigurationen genutzt werden können im Fokus.

Verleihung des Innovation Award und der Zusatzauszeichnung „Midwives’ Choice“

120 eingegangenen Bewerbungen aus 25 Ländern für den Kind + Jugend Innovation Award unterstreichen die Innovationskraft der Branche und das Vorantreiben von aktuellen Trends.

Eine internationale Fachjury hat insgesamt 24 Produkte nominiert. Die Preisverleihung in Halle 11.2 eröffnet die Messe am 7. September um 11:00 Uhr. Alle nominierten Produkte werden in einer Sonderschau in derselben Halle ausgestellt.

Erstmals wird in diesem Jahr die Zusatzauszeichnung „Midwives‘ Choice“ vergeben. Aus allen Einsendungen wählt eine Hebammen-Jury in Zusammenarbeit mit Hebammen-testen.de die drei aus ihrer Sicht innovativsten Produkte aus.

Internationale Start-up Area und Junge innovative Unternehmen aus Deutschland

Vor Innovationen und Ambitionen strotzt auch die ausgebuchte Start-up Area in den Hallen 10.1 und 10.2 . Erneut nutzen 20 junge Unternehmen die Möglichkeit, ihre kreativen Produkte zu präsentieren und so ihr Business voranzutreiben. Die ausgewählten Start-ups kommen aus elf Ländern. Dabei ist der europäische Raum am stärksten vertreten, aber auch Gründerinnen und Gründer aus Südkorea, Israel und den USA reisen mit ihren zukunftsweisenden Konzepten im Gepäck nach Köln an.

Navigation und Information vor und während der Masse dank App

Die Kind + Jugend-App bietet neben einem leichten und gut strukturierten Zugang zu den Ausstellerdaten inkl. Hallenplänen auch nützliche Networking-Funktionen. Darüber hinaus wird in der App das digitale Ticket hinterlegt, mit dem Aussteller, Besuchende und die Presse Zugang zur Messe erhalten. Wichtig für alle ist: Es gibt keinen Ticket-Verkauf vor Ort – alle Tickets sind ausschließlich online erhältlich.

Die nächsten Veranstaltungen:

Kind + Jugend – The Trade Show for Kids’ First Years, Köln 07.09. – 09.09.2023

Pueri Expo – International Trade Fair for Baby & Childcare Products, São Paulo 23.04. – 25.04.2024

Kind + Jugend ASEAN – The Premier Trade Show for Baby & Kids Products in ASEAN, Bangkok 25.04. – 27.04.2024

Weitere Informationenfinden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Köln Messe