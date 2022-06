Die DOMOTEX 2023 geht mit zahlreichen Neuerungen an den Start

Die DOMOTEX wartet vom 12. bis 15. Januar mit mehreren Neuerungen auf: eine moderne und optimierte Ausgestaltung der zwei neu eingeführten DOMOTEX-Labels “Rugs” und “Flooring” sowie eine angepasste Hallenstruktur erleichtern die Orientierung. Darüber hinaus bietet die DOMOTEX noch mehr Anwendungsorientierung und mehr zielgruppengerechte Sonderformate für mehr Atmosphäre und mehr Relevanz.

“Auf der nächsten DOMOTEX gibt es viel Neues zu entdecken. Wir haben das letzte Jahr intensiv genutzt, um neue Beteiligungsmöglichkeiten für Unternehmen zu entwickeln und für unsere Messegäste ein neues Markenerlebnis zu schaffen. Extrem wertvoll war und ist für uns der Austausch mit allen Marktteilnehmenden. Das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft spielen eine große Rolle. Gerade die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass Themen wie Ressourceneffizienz, umweltschonende Produkte und Produktionsprozesse aber auch schwierige Lieferketten immer mehr in den Vordergrund rücken. Mit der Sonderschaufläche “THE GREEN COLLECTION” fokussiert die DOMOTEX das Thema der Nachhaltigkeit und bietet Ausstellern und Besucherinnen und Besuchern das Leitthema zum Anfassen. Die ,neue‘ DOMOTEX bietet allen Beteiligten viel Raum für Erlebnis, Orientierung, Innovation und Inspiration, aber natürlich auch Zugang zu neuen Kunden, Partnern und Lieferanten. Wir werden Trends, Innovationen und Lifestyle dezentral in den jeweiligen Ausstellungsbereichen präsentieren. Aussteller und Messegäste dürfen sich auf viele innovative Anregungen freuen. Sie können Trends und Neuheiten entdecken, die das Geschäft von morgen bestimmen werden.”, erläutert Sonia Wedell-Castellano, Global Director DOMOTEX, Deutsche Messe AG.

Anmeldestand über den Erwartungen

Der aktuelle Anmeldestand belegt die positive Resonanz auf die im Januar 2023 hybrid stattfindende DOMOTEX. “Viele Aussteller haben ihre Teilnahme an der DOMOTEX bereits zugesagt, noch bevor die Anmeldung offiziell möglich war”, fügt Wedell-Castellano hinzu. “Dies unterstreicht einmal mehr, welche Bedeutung die DOMOTEX als globaler Marktplatz und Impulsgeber für die gesamte Branche hat. Und wie wichtig das persönliche Treffen für die Branche ist. Namhafte und langjährige Aussteller wie ABC Italia, IPEK – A. Ipektchi, Jaipur Rugs Company, Jambros Modern Flooring, Javi Home, Lila Valadan/ Naziri und Surya aus dem Bereich der handgefertigten Teppiche sowie Empera, McThree, Merinos Oriental Weavers, Royal Hali, Solomon und Tisca aus dem Bereich der maschinell-hergestellten Teppiche haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Sehr erfreulich sind auch die Zusagen von CFL Flooring, Design Parquet, Falquon, Lamett, Li&Co, NOX und Swisskrono im Bereich Parkett, LVT und Laminat. Des Weiteren sind Aspecta, Balta, Betap, Condor, Infloor-Girloon und Oneflor aus dem textilen und elastischen Bereich und Eugen Lägler, Neuhofer, SELIT und Välinge aus dem Bereich Anwendungs- und Verlegetechnik bereits angemeldet.”

Zwei neue starke Labels: “Rugs” und “Flooring” sowie eine angepasste Hallenbelegung erleichtern den Marktüberblick

Zur DOMOTEX 2023 werden zwei neue starke Labels eingeführt, um die Orientierung für Besucher zu optimieren: “Rugs” und “Flooring” . Die angepasste Hallenbelegung belegt den nördlichen Bereich des Messegeländes direkt hinter dem Messehaupteingang NORD 1 und führt Produktgruppen der zwei Labels räumlich zusammen. Damit ermöglicht sie Fachbesuchern aus Groß- und Einzelhandel, Architektur, Innenarchitektur, Handwerk sowie Möbel- und Einrichtungshandel eine verbesserte Orientierung: In den Hallen 2 bis 4 wird das weltweit größte Angebot an handgefertigten Teppichen präsentiert. Maschinell hergestellte Webteppiche gibt es in den Hallen 5 und 6 zu sehen. Somit bilden die Hallen 2 bis 6 das Label “Rugs”.

Produkte und praxisorientierte Lösungen aus der Anwendungs- und Verlegetechnik werden künftig in Halle 22 zu Hause sein, in direkter Anbindung an die Hartböden und elastischen Böden in Halle 23. Die textilen Bodenbeläge sind genau gegenüber in den Hallen 19/20 zu finden. Damit bilden die Hallen 19 bis 23 das Label “Flooring”.

Den Hallenplan der DOMOTEX 2023 finden Sie unter domotex_2023_gelaendeplan

Neuer Raum für Inspiration

Die kommende DOMOTEX bietet in allen Angebotsbereichen neue Formate und Anlaufstellen. Dazu gehören die neuen Mood Spaces, durch Interior Designern gestaltete Kojen, die aktuelle Trends repräsentieren und den Boden und Teppich als integrierte Lösung zum Ausdruck bringen. Die Spaces sind Inspirationsquelle für den Möbelhandel und Objekteure und zeigen im Sinne der Concept-Store-Formate auf, welche Produkte in Kombination eine Themenwelt bilden können. Zu finden sind die Mood Spaces in Halle 6.

Mit der ebenfalls neuen Sonderschau THE GREEN COLLECTION wird auf einer zentralen Fläche in Halle 23 das Thema Nachhaltigkeit fokussiert und in einem inspirierenden Ambiente präsentiert. In Anlehnung an das Leitthema FLOORED BY NATURE wird auf der Sonderfläche THE GREEN COLLECTION ein Überblick über Produkte und Produktionsprozesse von Teppich- und Fußbodenherstellern gegeben, die für das Thema Nachhaltigkeit stehen. Diese kuratierten Aussteller-Beiträge bieten Orientierung und Inspiration für alle, die sich über nachhaltige Produkte informieren wollen und erleichtert dank entsprechender Herstellernachweise das Auffinden der Produkte auf der DOMOTEX. THE GREEN COLLECTION gibt es zu den Themen Eco-Friendly Products, Healthy Products, Sustainable Production sowie Social Responsibility. Auch aktuelle Forschungsprojekte und damit ein Blick in die Zukunft des Teppichs und Bodenbelags wird hier geboten. Zudem haben Zertifizierer hier die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Abgerundet wird diese Fläche durch ein Konferenz-Programm, welches die aktuellen Themen aufgreift, einen Präsentations-Corner für Hochschulen und Institute sowie einen Gastronomie-Bereich.

Seit Jahren ist die internationalen Auszeichnung des Carpet Design Awards (CDA) von COVER und HALI Magazines untrennbar mit der DOMOTEX verbunden. Auch im nächsten Jahr werden wieder Designer*innen und Hersteller*innen mit diesem Award. ausgezeichnet.

DOMOTEX Worldwide

Die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR, die internationale Fachmesse für Teppiche und Bodenbeläge in der Region Asien-Pazifik, findet vom 31. August bis 2. September 2022 in Shenzhen statt. Die DOMOTEX Turkey, führende Fachmesse für Teppiche und Bodenbeläge in der Türkei und im Mittleren Osten, wird im Mai 2023 in Gaziantep ausgerichtet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Deutsche Messe