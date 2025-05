Die Hyundai Motor Group präsentiert auf dem World Hydrogen Summit 2025 ihre globale Entwicklung im Bereich Wasserstoff

Im koreanischen Pavillon, der in Zusammenarbeit mit H2KOREA, einem wichtigen Zusammenschluss von Interessenvertretern der Wasserstoffindustrie, organisiert wurde, hebte die HMG den weltweiten Fortschritt der Wasserstofftechnologie hervor. Im Pavillon wurden auch Beiträge von KOTRA und Doosan Fuel Cell präsentiert. Der Hyundai Konzern stellte seine Wasserstoff-Wertschöpfungskette unter seiner speziellen Wasserstoffmarke HTWO vor, wobei der Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung der Häfen liegt, die mit den Nachhaltigkeitszielen des Rotterdamer Hafens übereinstimmt.

Zur Demonstration seiner technologischen Vorreiterrolle im Bereich der Wasserstoffenergie, stellte der Konzern auch seine Brennstoffzellentechnologien vor, die in LKW, Bussen, Gabelstaplern und Straßenbahnen eingesetzt werden. Das Herzstück der Ausstellung war ein Diorama einer wasserstoffbetriebenen Gesellschaft mit einem wasserstoffbetriebenen Generator und einer Straßenbahn, welches das transformative Potenzial der Wasserstoffenergie unterstreicht und einen Einblick in das kollaborative Ökosystem bietet, das durch die Wasserstoffmarke HTWO aufgebaut wird.

„Die Hyundai Motor Group ist ihrer langjährigen Vision verpflichtet, die Wasserstoff-Wertschöpfungskette immer weiter zu entwickeln und zu erweitern und den Übergang zu einer CO2-freien Zukunft voranzutreiben. Der Aufbau eines Wasserstoff-Ökosystems erfordert starke Partnerschaften zwischen Regierungen und der Industrie. Daher werden wir mit globalen Partnern zusammenarbeiten und unser gesamtes Know-how in der Wasserstoff-Wertschöpfungskette nutzen, um die Einführung einer wasserstoffunterstützten Gesellschaft zu beschleunigen“, so Jaehoon Chang, Vice Chair der Hyundai Motor Group.

Weltwasserstoffgipfel 2025

In seiner Funktion als Co-Chair des Wasserstoffrates sprach Jaehoon Chang, Vice Chair der Hyundai Motor Group, auf dem Gipfel und nahm an einem Runden Tisch zwischen Ministern und CEOs teil, bei dem es darum ging, öffentliche und private Bemühungen zu bündeln, um die Entwicklung einer zuverlässigen und umfassenden globalen Wasserstoffindustrie zu beschleunigen.

Bei der Diskussion knüpften die Minister und CEOs an die Diskussionen einer vorangegangenen Klausurtagung an und legten drei gemeinsame strategische Maßnahmen fest:

– Umsetzung nationaler finanzieller Anreize

– Ankurbeln des wirtschaftlichen und industriellen Nutzens in allen Regionen

– Stärkung globaler Handelspartnerschaften und Lieferketten durch die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Infrastrukturen, um die weltweite Nachfrage nach Wasserstoff zu erhöhen

Der Runde Tisch wurde von den Regierungen der Niederlande und Brasiliens, die gemeinsam den Vorsitz des Internationalen Wasserstoffhandelsforums (IHTF) innehaben, in Zusammenarbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) und dem Wasserstoffrat veranstaltet.

An der öffentlichen Sitzung nahmen Sophie Hermans, Ministerin für Klimapolitik und grünes Wachstum und stellvertretende Ministerpräsidentin der Niederlande, Diego Pardow, Energieminister Chiles, und Boudewijn Siemons, Vorstandsvorsitzender des Hafenbetriebs Rotterdam, teil. Die Sitzung wurde von Ivana Jemelkova, CEO des Hydrogen Council, moderiert und brachte strategische Perspektiven von Branchenführern ein.

Das IHTF, das parallel zum Gipfel stattfand, versammelte Regierungsvertreter aus mehr als 10 Ländern und führende Vertreter der globalen Industrie aus dem Hydrogen Council, wobei der Vice Chair der Hyundai Motor Group, Chang, die Industriedelegation anführte.

Die Hyundai Motor Group treibt Innovationen im Bereich der Wasserstoffenergie voran

Im Rahmen der Bemühungen des Hyundai Konzerns, das globale Wasserstoff-Ökosystem zu unterstützen, besuchte der Vice Chair Chang im Vorfeld des Gipfels auch den Innovationscampus von Air Liquide in Paris, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auszubauen. Als größter Forschungs- und Entwicklungscampus von Air Liquide spielt er eine zentrale Rolle bei der Förderung von Wasserstoff-Technologien und erneuerbare Energien. Während seines Besuchs

besichtigte er die Anlage und erörterte gemeinsame Initiativen, während er eine erweiterte Zusammenarbeit im Rahmen des Wasserstoffrats sondierte.

Das Gipfeltreffen ist ein zentrales Ereignis für die HMG, um ihr Engagement für ausschlaggebende Wasserstofflösungen und eine wirkungsvolle globale Zusammenarbeit zu bekräftigen. Durch strategische Führung und innovative Ausstellungen will die HMG den Fortschritt in der Wasserstoffwirtschaft vorantreiben und sowohl die Position der HMG als auch die Koreas als Marktführer in der Wasserstoffindustrie festigen.

Die Hyundai Motor Group beschleunigt die globale Energiewende, indem sie die konzerneigene Wasserstoffmarke HTWO zu einer offenen Plattform ausbaut, die Partner, Investoren und Industrien zusammenbringt. Die Gruppe nutzt ihr gesamtes Leistungsspektrum entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette, um Wasserstofflösungen für alle Branchen und Mobilitätssektoren anzubieten. Im Rahmen ihrer Vision „net-zero 2045“ baut die Gruppe Wasserstoffanwendungen aus,

um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hyundai.at

Quelle: HYUNDAI