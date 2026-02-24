Die imm india 2026 ebnet den Weg für Indiens Möbel- und Einrichtungsindustrie, global zu expandieren.

Im Yashobhoomi Convention and Exhibition Center in Neu-Delhi will die „imm india“ Aussteller mit über 5.000 Einkäufern aus Indien und der ganzen Welt zusammenbringen. (Foto: IICC / Kinexin)

Die imm india 2026, die vom 11. bis 14. März 2026 in Yashobhoomi, Dwarka, Neu-Delhi stattfindet, präsentiert eine hochkarätige Aussteller- und Produktvielfalt entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Möbel- und Einrichtungsbranche. Einkäufer finden hier Massivholz- und Polstermöbel, handgefertigte und moderne Kollektionen, Teppiche, Wohnaccessoires, Matratzen und Komfortlösungen, modulare und moderne Küchen, Oberflächen, Materialien, Metall- und Holzkomponenten, Kunsthandwerk sowie exportfertige Einrichtungslösungen – alles unter einem Dach, für jedes Budget und jeden Designgeschmack.

Die von der Koelnmesse organisierte imm india bringt ein weltweit bewährtes B2B-Messeformat in einen der am schnellsten wachsenden Möbelmärkte der Welt. Da der indische Möbelmarkt bis 2027 voraussichtlich die 32-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten wird und die Exporte weiterhin zweistellig wachsen, fungiert die imm india als branchenführende Handelsplattform. Sie ermöglicht direkte Beschaffung, beschleunigt die Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern und unterstützt langfristigen Marktzugang für inländische und internationale Teilnehmer.

Milind Dixit, Geschäftsführer der Koelnmesse Pvt. Ltd., erklärte zur wachsenden Bedeutung der Plattform: „Die imm india 2026 ist mehr als nur eine Messe – sie ist ein starkes Bekenntnis Indiens zur Führungsrolle im globalen Möbel- und Einrichtungssektor. Die hohe Teilnehmerzahl, die Qualität der Aussteller und das große Interesse internationaler Einkäufer spiegeln das Vertrauen der Branche in diese Plattform wider. Unsere Vision ist es, einen Marktplatz zu schaffen, auf dem indische Hersteller nahtlos mit der globalen Nachfrage in Kontakt treten, Design auf Wirtschaft trifft und langfristige Partnerschaften entstehen.“

Die Dynamik des Welthandels verstärkt dieses Wachstum erheblich. Neben der Stärkung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und Indien hat sich das kürzlich abgeschlossene Freihandelsabkommen (FHA) zwischen der EU und Indien als wichtiger Katalysator für den Möbel- und Einrichtungssektor erwiesen. Die Abschaffung der EU-Einfuhrzölle auf indische Holz-, Bambus-, Metall- und handgefertigte Möbel – die zuvor bis zu 10,5 % betrugen – hat indischen Exporteuren einen unmittelbaren Preisvorteil verschafft. Die durchschnittlichen Zölle sind von 3,8 % auf nahezu null gesunken, während die vereinfachte Selbstzertifizierung die Zollabfertigung beschleunigt und die Beschaffungsprozesse vereinfacht hat. Zusammengenommen positionieren diese Entwicklungen Indien als bevorzugten Beschaffungsstandort für Käufer aus der EU und den USA, insbesondere für Unternehmen, die eine „China+1“-Beschaffungsstrategie verfolgen, und eröffnen ihnen den Zugang zum 263,5 Milliarden US-Dollar schweren europäischen Markt für Wohnen und Lifestyle.

Die Auswirkungen sind bereits sichtbar. Starkes internationales Käuferinteresse wurde aus Spanien, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, Italien, Belgien, den USA, Kanada, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Oman, Singapur, Hongkong, Rumänien und anderen wichtigen europäischen Märkten bestätigt – was die imm india als bedeutenden globalen Beschaffungsstandort fest etabliert.

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, ist die Ausstellungsfläche der imm india als hocheffiziente Beschaffungs- und Netzwerkplattform konzipiert. Sie umfasst den Sourcing Hub, internationale Trendzonen, kuratierte Material- und Produktpräsentationen sowie ein strukturiertes Hosted Buyer Programme, das gezielte Meetings und konkrete Geschäftsergebnisse ermöglicht. Hier treffen globale Einkaufsanforderungen auf Indiens Fertigungskompetenz und handwerkliches Können.

Die strategische Partnerschaft der imm india mit der Buyers Agents Association (BAA) stärkt diese globale Ausrichtung zusätzlich und intensiviert die Ansprache internationaler Einkäufer, die Zusammenarbeit mit Architekten und die strukturierte Geschäftspartnerschaft. Ruma Malik, Vorsitzende von Something Else und der BAA, erklärt: „Wir besuchen die Auftaktveranstaltung der imm india, um neue Beschaffungsmöglichkeiten zu erkunden, mit zuverlässigen indischen Herstellern in Kontakt zu treten und innovative Möbel und Einrichtungsprodukte zu entdecken. Die imm india bietet eine hervorragende Plattform, um langfristige Partnerschaften aufzubauen und Lieferanten zu finden, die unsere wachsenden Geschäftsanforderungen erfüllen können.“

Diese Vision wird durch ein starkes Netzwerk wichtiger Verbände und Branchenallianzen wie der Jodhpur Handicrafts Exporters Association untermauert. Bharat Dinesh, Präsident der Jodhpur Handicrafts Exporters Association, sagt: „Die imm India markiert einen entscheidenden Schritt für die indische Möbel- und Inneneinrichtungsbranche. Sie bietet unseren Mitgliedern und dem gesamten Ökosystem eine fokussierte globale Plattform, um indisches Design zu präsentieren, mit ernsthaften internationalen Käufern in Kontakt zu treten und Partnerschaften aufzubauen, die Indiens Position im Welthandel stärken.“

Die Ausstellerpräsentation spiegelt diese Bedeutung und dieses Selbstbewusstsein wider. Über 150 bestätigte Aussteller, darunter führende Marken aus Indien, präsentieren ein hochwertiges, exportfertiges Portfolio an Möbeln, Teppichen, Oberflächen, Küchen, Matratzen und handgefertigten Kollektionen.

Neben der Beschaffung bietet die imm india 2026 praxisorientierte Konferenzen und Seminare, die in Zusammenarbeit mit Architekten, Innenarchitekten und Branchenverbänden kuratiert werden, sowie Ausstellerpreise für herausragendes Design, Innovation, Nachhaltigkeit und Handwerkskunst.

Die imm india 2026 ist eine Pflichtveranstaltung für Großabnehmer, Einkaufsleiter, Architekten, Innenarchitekten, Einzelhändler, Distributoren, Projektentwickler, Fachleute aus dem Gastgewerbe, Projektberater, Beschaffungsteams, Exporteure, Einkaufsagenturen und internationale Handelsdelegationen. Besucher erhalten direkten Zugang zu geprüften Herstellern, frühzeitige Einblicke in kommende Trends, strukturiertes Networking und exportfertige Beschaffungsmöglichkeiten in einem fokussierten B2B-Umfeld.

Die imm india 2026 ist mehr als eine Ausstellung – sie ist ein Tor zur Geschäftswelt, das Indien fest im Zentrum der globalen Wertschöpfungskette für Möbel und Inneneinrichtung positioniert.

Die nächsten Veranstaltungen:

La Feria De Diseño Medellín powered by idd cologne, Medellín, Kolumbien, 10.–12.09.2026

IFFINA powered by imm cologne, Jakarta, Indonesien, 24.–27.09.2026

idd cologne, Köln, Deutschland, 30.–31.10.2026

imm cologne, Köln, Deutschland, 19.–22.01.2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-india.com

Quelle: Koelnmesse