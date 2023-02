Die interzum in Köln wirft ihren Schatten voraus

Der Hallenplan inkl. Hallenbelegung der interzum 2023

Nach der digitalen interzum @home 2021 findet das weltweit führende, internationale Branchenevent wieder als Live-Erlebnis in den Kölner Messehallen statt. Entscheider, Meinungsführer, Multiplikatoren und Trendsetter aus aller Welt informieren sich vor Ort über Innovationen und Produktneuheiten, sammeln Inspirationen, festigen bestehende Geschäftsbeziehungen und knüpfen neue Kundenkontakte. Insgesamt werden über 1.400 Aussteller aus rund 60 Ländern erwartet. Damit bewegt sich die interzum wieder auf einem hohen Niveau, das die Messe auch schon vor der Pandemie ausgezeichnet hat. Neben den marktführenden Unternehmen werden auch wieder viele kleine Ideenschmieden vertreten sein. Die internationalen Aussteller präsentieren auf der Messe einen spannenden Mix aus neuen Technologien, Materialien und Oberflächen in einer außergewöhnlichen Bandbreite.

NEU: Geofencingtechnologie zur unmittelbaren Besucheransprache

„LEAD+MEET“ nutzt die Geofencing-Technologie der Koelnmesse und ermöglicht es, zusätzliche, relevante Messebesucher anzusprechen und an den Stand einzuladen. Durch Kriterien wie „Interessen“, „Herkunftsland“ oder „Standort des Besuchers in der Halle“ definiert der Aussteller, welche Zielgruppe für ihn als Aussteller maximale Relevanz hat. Für Besucher bietet dieses Angebot die Möglichkeit auf einen noch effizienteren Messebesuch: Auf Basis seiner Interessen bekommt er Informationen von für ihn relevanten Ausstellern direkt auf sein Mobiltelefon per Push-Mitteilung.

Globales Leitthema Neo-Ökologie:

Mit dem globalen Leitthema „Neo-Ökologie“ rückt die internationale Leitmesse 2023 insbesondere die Themen rund um den Klimaschutz und die zukunftsorientierte Planung in den Fokus, denn sie sind entscheidend für langfristig erfolgreiche Innovationen. Mit nachhaltigen Produkten und Produktionsverfahren übernehmen viele Unternehmen der Zulieferindustrie bereits heute schon gesellschaftliche Verantwortung. Darum rückt die interzum diese Themen noch stärker in den Fokus, um den gemeinsamen Dialog voranzutreiben, der neue Lösungen hervorbringt.

Neue Hallenstruktur

Thematisch gliedert sich die interzum wieder in die drei etablierten Angebotsbereiche Function & Components, Materials & Nature und Textile & Machinery. Diese Struktur führt die Akteure der Wertschöpfungsketten eng zusammen und schafft eine gute Übersichtlichkeit für Aussteller und Besucher. Dabei soll eine neue Hallenbelegung für mehr Effizienz sorgen. Ziel ist ein noch besseres Besuchererlebnis.

„Wir haben die Segmente räumlich auf unserem Gelände enger zusammengeführt, damit die Besucher weniger Zeit brauchen, um von A nach B zu kommen. Und wir nutzen erstmals auch die neu gebaute Halle 1 für den Bereich Materials & Nature. Hier werden sich viele großartige Unternehmen präsentieren, darunter auch einige, die bisher in Halle 6 vertreten waren“, freut sich Maik Fischer, Director interzum. Die interzum 2023 wird mit der interzum @home einen hybriden Veranstaltungsansatz verfolgen. Dabei wird der gewohnt starke physische Auftritt in Köln durch ein attraktives digitales Live-Event ergänzt und schafft so zusätzlichen Mehrwert

Attraktives Eventprogramm

Interzums Anspruch „Shaping the Change“ und das globale Leitthema „Neo-Ökologie“ werden 2023 auch im vielfältigen Eventprogramm der interzum aufgegriffen. Themenbezogene Sonderschauen – die interzum Trend Foren – zeigen, wie kreativ und flexibel die Zulieferindustrie auf die Herausforderungen unserer Zeit reagiert. Im Kontext zentraler Trends werden aktuelle Themen der Möbel- und Einrichtungsbranche für ein internationales Fachpublikum aufbereitet. Mit der Product Stage und der interzum Trend Stage bietet die interzum zusätzliche Möglichkeiten der Aussteller- und Produktpräsentation sowie der Auseinandersetzung mit markt- und designrelevanten Zukunftsthemen.

Sonderpräsentation: „Boulevard of Sustainability“

–Teil des globalen Leitthemas „Neo-Ökologie“

–Flächen auf dem Nord-Boulevard für Zweitplatzierungen

-Für Aussteller, die sich dort rund um Themen wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung bzw.- effizienz, Kreislaufwirtschaft, Cradle-to-Cradle usw. präsentieren wollen

-Konzept- oder Produktpräsentationen, Studien etc.

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum.de

Quelle: Köln Messe