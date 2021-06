Die Kind + Jugend geht mit einer „Special Edition“ den Re-Start der Branche an

Mit einer „Special Edition“ geht die Kind + Jugend 2021 den Re-Start der Baby- und Kleinkindausstattungs-Branche an. Ausgehend von einem fokussierten Branchenevent, das Corona-konform in Halle 10 des Kölner Messeegeländes stattfinden wird, setzt die Messe damit auch im Übergangsjahr 2021 wichtige Impulse für Hersteller und Handel von hochwertiger Baby- und Kleinkindausstattung. Geplant ist eine Präsenzmesse als „Special Edition“, die mit rd. 250 deutschen und europäischen Ausstellern realisiert und durch digitale Elemente angereichert wird. „Der Branche fehlt ihr jährlicher Treffpunkt in Köln“, erläutert Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse. „Gemeinsam mit den angemeldeten Unternehmen sind wir überzeugt davon, dass der Re-Start im September wichtige Impulse für die Branche bieten wird“, so Frese weiter.

Wie groß das Interesse gerade auch auf Seiten des Handels an der Kind + Jugend ist, zeigt eine aktuelle Befragung der Fachbesucher. Rund die Hälfte der befragten Händler in den europäischen Staaten plant einen Besuch der Kind + Jugend 2021 ein. Durch den Fortschritt der Impfkampagnen besonders in den europäischen Staaten und die schrittweise Aufhebung von Reisebeschränkungen erwacht auch das Interesse an Geschäftsreisen und Messebesuchen wieder deutlich. In der Folge erweitern auch z. B. Fluggesellschaften kontinuierlich ihre Kapazitäten und Angebote.

Im intensiven Austausch mit den angemeldeten Unternehmen lotet das Koelnmesse-Team derzeit die besten Möglichkeiten der Präsentation auf der Messe aus. Geplant sind in diesem Setting auch Vorträge und Trendberichte im Rahmen des Trendforums.

Unternehmen, die der Messe in diesem Jahr fernbleiben müssen, haben durch das Programm „Remote Booth Plus“ die Möglichkeit, sich dennoch mit einem eigenen Stand zu präsentieren. Die Buchung dieses Standmodells enthält zahlreiche Serviceleistungen inklusive Standpersonal, das die unternehmenseigenen Produkte betreut und den direkten Draht in die Branche gewährleistet.

Die Kind + Jugend „Special Edition” wird in der Halle 10 unter Beachtung aller gesetzlichen Corona-Verordnungen durchgeführt. Die Koelnmesse hat dazu ein umfassendes Maßnahmenpaket entwickelt, das unter dem Namen „#B-SAFE4business“ lückenlos und zuverlässig das Miteinander auf der Messe regelt.

Quelle: Kind + Jugend