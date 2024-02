Die Klepsch Group trauert um Wilhelm Klepsch

Die bekannte Salzburger Unternehmerpersönlichkeit wurde am 20. Juli 1938 in Aussig im Sudetenland geboren und flüchtete nach dem zweiten Weltkrieg mit seiner Familie nach Österreich. Bereits im Alter von 18 Jahren gründete er den Familienbetrieb Senoplast und in weiterer Folge zahlreiche andere Firmen, darunter Senova, Seletec, Seno Spezialmaschinen und Senosan. Wilhelm Klepsch war geschäftsführender Gesellschafter der Senoplast Klepsch & Co. GmbH sowie Geschäftsführer weiterer Firmen der Klepsch Gruppe.

2013 übergab Wilhelm Klepsch die Geschäftsführung von Senoplast an seinen Sohn Günter Klepsch und zog sich in den Vorsitz des Aufsichtsrates zurück. In dem von seinem Vater Rudolf Klepsch sen. im Jahre 1949 gegründeten Unternehmen Zell Metall in Kaprun war er bis zuletzt als Geschäftsführer aktiv tätig. Wilhelm Klepsch war ein Visionär und Vordenker und hat bereits früh das Potenzial des neuen Werkstoffes Kunststoff erkannt und eine in diesem Bereich weltweit erfolgreich agierende Unternehmensgruppe aufgebaut.

Zahlreiche Auszeichnungen

Wilhelm Klepsch war nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern auch politisch aktiv – u.a. Vizebürgermeister von Kaprun, Sektionsobmann der Sparte Industrie, Mitglied des Wirtschaftsparlamentes und Vorstand in der FCIO. Für sein Engagement bekam er zahlreiche Auszeichnungen, wie das Silberne Ehrenzeichen des Landes Salzburg, den Ehrenring der Gemeinden Kaprun und Piesendorf, das Große Ehrenzeichen für Verdienste der Republik Österreich, die Goldene Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Salzburg und den Salzburger Wirtschaftspreis Wikarus für das Lebenswerk.

Nachhaltigkeit als Firmenphilosophie

Wilhelm Klepsch gründete Senoplast mit der Idee, altes Kunststoffmaterial zu sammeln und wieder aufzubereiten. Unter der Führung des engagierten Unternehmers entwickelte sich das Unternehmen Senoplast über die Jahre von einem einfachen Produktionsbetrieb zu einem Global Player im Bereich der coextrudierten Platten und Folien. Auch die weiteren Firmen der weltweit agierenden Klepsch Group sind im Kunststoffbereich tätig.

Quelle: Senoplast