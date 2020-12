Die Marke, der Haushalte auch im Jahr 2020 am meisten vertrauen.

Ohne Vertrauen entstehen keine Geschäfte. Das gilt vor allem für den Erfolg von Marken. Denn beim Kauf eines Produkts schenken Kunden der Marke großes Vertrauen: dass die Ware der Beschreibung entspricht, dass das Produkt qualitativ hochwertig ist und dass alle Erwartungen an das Markenversprechen erfüllt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Studie „Höchstes Vertrauen“ des IMWF Instituts für Management und Wirtschaftsforschung entstanden, die zu ca. 17.000 Marken aus ca. 280 Branchen bzw. Produktgruppen Aussagen in den Kategorien Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität analysiert hat und so die Vertrauensbasis breit und umfassend bewertet. Die Studie zeigt auf, welchen Unternehmen besonders vertraut wird. Abgetestet wurden die Bereiche Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität. Die Berechnung des Punktwertes erfolgt branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Leifheit erhält als Branchensieger 100 Punkte und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche.

Alles begann mit dem Teppichkehrer Regulus: Haushaltsprodukte entwickeln, die den Menschen das Leben erleichtern – diese Philosophie hatte Günter Leifheit bereits 1959, als er das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Ingeborg gründete. Er wollte mit Leifheit mehr Freizeit schaffen – und das ist ihm gelungen. Seit 1959 entwickelt das Unternehmen stetig innovative Produkte, die für eine enorme Zeitersparnis im Haushalt sorgen und somit den Alltag immens erleichtern.

Ingeborg und Günter Leifheit

