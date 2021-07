Die neuen Geschirrspüler von ORANIER glänzen durch Vielfalt

Die Sache ist glasklar. Leise Geschirrspüler sind äußerst angenehme und hilfreiche „Mitbewohner“. Sie sorgen schnell für Ordnung und achten auf Sauberkeit sowie Hygiene. Dazu bietet die neue Geschirrspüler-Generation von ORANIER rund ein Dutzend Extras und Besonderheiten, die den Abwasch leicht machen.

Flexibel und praktisch: Für den Einbau unter höheren Küchenzeilen sind die vollintegrierten Geschirrspüler des hessischen Herstellers hocheinbaubar. Die Modelle GAVI 7592 und 7582 sind zudem als XL-Version mit einer extrahohen Front erhältlich. All das ermöglicht unterschiedliche Verkleidungsmaße zur individuellen Planung und Gestaltung ganz im Sinne der Kunden.

Flüsterleise, innen hell und serienweise Extras

Ein Highlight ist der GAVI 7592. Mit neun Spülprogrammen, deren elektronische Bedienung über Softtasten und ein LED-Display erfolgt, bleiben hier keine Wünsche offen. Neben Turbo-Trocknen und dem Hygiene-Programm überzeugt er mit einer DampfPLUS-Funktion, die bei 70°C zum Beispiel Baby-Fläschchen schonend reinigt. Damit alles stets im Blick ist, verfügt er nicht nur über Floor Light, sondern auch über eine vierstrahlige LED-Innenbeleuchtung. Und in der herausnehmbaren Besteckschublade Vario-PLUS sind Messer, Gabel und Löffel perfekt einsortiert. So geht das Ausräumen leicht und schnell von der Hand. Die Geräte sind extrem leise. Wer abends einschaltet, wacht morgens dank des fast geräuschlosen Nachtmodus ausgeruht mit blitzblankem Geschirr auf. Im Eco-Programm verbraucht dieses Modell nur neun Litern Wasser und ist zudem der neuen Energieeffizienzklasse D (Spektrum A – G) zugeordnet: Glänzende Werte für glänzende Ergebnisse.

Sauberkeit gewinnt mit vielen Details

Wenn es mal schnell gehen soll, steht beim GAVI 7582 das Gastro50-Programm zur Verfügung; in nur 50 Minuten bei 65°C ist alles sauber und trocken. Des Weiteren gibt es neben Intensiv und Eco die Funktion „Vorspülen“ und das 30-minütige Programm „Gläser“. Hilfreiche Details sind die Startzeitverzögerung, halbe Beladung und Selbstreinigung. Und das Floor Light – ein auf den Boden leuchtender Lichtpunkt – zeigt an, ob das Gerät noch läuft. Sehr praktisch ist die Höhenverstellung des oberen Korbs, die durch die LiftmatikPLUS-Technik besonders leichtgängig ist. So entsteht mit einem Handgriff viel Platz für Töpfe und Pfannen oder große Gläser und Teller.

Alles, was man braucht

Der GAVI 7569 ist eine zuverlässige Küchenhilfe im Preiseinstieg. Er bietet vier Spülprogramme, die bequem über Softdrucktasten ausgewählt werden: Intensiv 60°C, Eco 45°C, Gastro90 sowie ein Kurz-Programm, mit dem alles bei 45°C in nur 30 Minuten gereinigt ist. Boden, Rückwand und Seitenwände des Innenraums, der für zwölf Maßgedecke ausgelegt ist, sind serienmäßig aus Edelstahl. Und das zu einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, das den Verbraucher überzeugt.

Die neuen Geschirrspüler von Oranier haben viel zu bieten: Von der antibakteriellen Reinigung bis zur Innenbeleuchtung

Quelle: Oranier Küchentechnik