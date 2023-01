Die Programm-Highlights der „Bauen+Wohnen” Salzburg 2023

Bereits zum 43. Mal findet die größte und erfolgreichste Branchenplattform Westösterreichs, die „Bauen+Wohnen” Salzburg, erneut in den Salzburger Messehallen statt und ermöglicht endlich wieder den dringend benötigten Dialog zwischen Besuchern und Ausstellern, um die brennendsten Themen der Branche zu besprechen: Energiepreise, Energiesicherheit, Blackout-Vorsorge, Energiegewinnung mittels erneuerbarer Energien. Veranstalter RX Austria & Germany bleibt hiermit am Puls der Zeit und orientiert sich bei der Messegestaltung an den aktuellen Trends.

Feierliche Eröffnung mit hochkarätigen Gästen

Die Eröffnung der „Bauen+Wohnen“ Salzburg wird am 2. Februar ab 10:00 Uhr auf der „Bauen+Wohnen“-Bühne in der Halle 10 stattfinden. Durch die Veranstaltung führen Benedikt Binder-Krieglstein, CEO RX Austria & Germany, Andrea Klambauer, Landesrätin Land Salzburg, sowie Martina Berthold, Landeshauptmann-Stv. Land Salzburg. Anschließend folgt ein Branchentalk zum Thema „Heute nachhaltig bauen – morgen schön wohnen“ mit Peter Grünwald, Geschäftsführer VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, Roger Hackstock, Geschäftsführer Verband Austria Solar, und Christian Struber, Geschäftsführer Salzburg Wohnbau GmbH.

Aussteller mit Ideen von morgen

Die „Bauen+Wohnen“ Salzburg findet 2023 in vier Hallen statt: 1, 2, 6 und 10. Sie präsentiert über 250 Aussteller, die exklusiv passend zu den Top-Themen der Branche ausgewählt wurden. Innovationen werden hierbei großgeschrieben und so zeigt sich auch das Unternehmen PREFA, Stand 10-0604, mit einer zukunftsorientierten und energieeffizienten Baulösung: Das PREFA Solardach ist das erste Dach, das die Kraft der Sonne vollflächig nutzt. Somit ist jede einzelne Solardachplatte ein kleines Kraftwerk, das eigenen Strom produziert – umweltfreundlich und nachhaltig.

Die Energie von morgen erleben Besucher am Stand von Windhager, 10-0429: Heizungen von Windhager punkten mit hoher Energieeffizienz und innovativer Technik. Dank smarter Steuerung ist das Heizen mit einem Windhager Pelletskessel, Holzvergaser, einer Hackgutheizung oder Wärmepumpe sparsam und bequem. Eine Zentralheizung von Windhager ist vielseitig einsetzbar – vom Einfamilienhaus über die Landwirtschaft bis hin zum Mehrfamilienhaus und Gewerbeobjekt.

Am Stand von Mein Traumbad OG, 06-0228, haben Besucher die Möglichkeit einer Liveplanung und direkten Visualisierung der eigenen Badezimmerideen. Das Badezimmer der Zukunft soll kein zu versteckender Ort mehr sein, sondern vielmehr eine in die Wohnung integrierte Wohlfühloase werden. Der Aussteller setzt auch in puncto Nachhaltigkeit ein starkes Zeichen und bietet Dusch-WCs an, die einerseits Wasser sparen und andererseits den Papierverbrauch minimieren. Außerdem kommen energieeffizente Armaturen zum Einsatz.

Die Programmhighlights der „Bauen+Wohnen“ Salzburg-Bühne

Die Branche sieht sich mit aktuellen Problemstellungen konfrontiert, welche die gesamte Bevölkerung betreffen und dringend umfassender Lösungen bedürfen. Dementsprechend ist auch das Programm der „Bauen+Wohnen“-Bühne gestaltet: Energieeffizienz, Blackout-Vorsorge, erneuerbare Energien, Förderungen, Energiewende, innovatives Bauen und Wohnen sowie aktuelle Trends stehen hier am Programm. Sprecher sind Meinungsmacher der Branche.

Neben Innovationen und Programm erleben Besucher auch prominente Brancheninsider persönlich. Bausachverständiger Günther Nussbaum, bekannt aus dem ATV-Format „Pfusch am Bau“, hält am 2. und 3. Februar jeweils einen eineinhalb-stündigen Vortrag zum Thema „Energiekrise? Wie man beim Hausbau langfristig Geld spart.”

Blackoutvorsorge-Tipps in der Sonderschau

Neu ist dieses Jahr der Aussteller Zivilschutzverband Salzburg, welcher exklusiv auf der „Bauen+Wohnen“ Salzburg eine Sonderschau zum Thema Blackout einrichtet. Ein Schwerpunktthema wird hier die Beratung zur Selbsthilfe im Falle eines Blackouts sein. Im Einzelgespräch wird erläutert, wie die optimale Bevorratung und Vorsorge abgestimmt auf die jeweilige Haushaltsgröße sein sollte.

Außerdem geben Landesrat Josef Schwaiger und Markus Kurz, von der Landesstabstelle Katastrophenschutz, am Freitag zwischen 15:45 und 16:15 Uhr einen Überblick darüber, was zu tun ist, wenn der Strom plötzlich weg ist. Ein Must in Sachen Blackoutvorsorge!

WohnArt – das Zuhause der Wohntrends

Der Fokus liegt in der gesamten Halle 1 auf hochwertigen Einrichtungen sowie Design. Das Salzburger Familienunternehmen Gehmacher wird hier erstmals ausstellen. In dieser Premium-Design-Area werden interessierte Besucher auf eine Reise durch aktuelle Trends aus dem hochwertigen Wohn- und Einrichtungssektor eingeladen. Mehr als nur eine Kochinsel ist die Küche für Wohnen mit Reist. Hier erleben Besucher, wie mittels innovativer und energiesparender Einbaugeräte sowie hochwertigen Materialien wie Holz, Lack und Naturstein der Lebensraum Küche gestaltet werden kann. Weiters spielt auch indoor-gardening eine immer bedeutendere Rolle.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauen-wohnen.co.at

Quelle: RX Salzburg GmbH