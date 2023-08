NACHHALTIG BESSER SCHLAFEN: Mit Wohlfühlbetten von sedda wie im siebten Himmel schlafen

Erlesene Materialien, zeitloses Design und luxuriöser Komfort sorgen für ein Schlaferlebnis der Extraklasse. Die Polster- und Boxspringbetten avancieren mit ihren aufwändigen Kopfhäuptern zum Highlight des Schlafzimmers. Nicht nur äußerst bequem, sondern auch von ausdrucksstarkem Charakter setzen die Modelle DELIA und DUKE echte Design-Statements, während das System-Boxspringbett KING mit vielfältigen Design- und Komfortvarianten punktet.

Ausgewählte Materialien wie naturbelassenes Leder, feine Leinenstoffe und Massivholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft bilden die Basis für ein wohltuendes Raumklima. ÖKO-TEX-geprüft, schadstofffrei und allergieneutral garantieren die anschmiegsamen Stoffe einen erholsamen und gesunden Schlaf. Für ein unbelastetes Raumklima werden die FCKW-freien Schaumstoffe lösemittelfrei auf Wasserbasis verklebt. Die hohe Qualität und die sorgfältige Verarbeitung machen jedes Bett von sedda zu einem langlebigen Schlafbegleiter handmade in Austria.

sedda bietet ein umfangreiches handgefertigtes Matratzensortiment, das lange Haltbarkeit verspricht. Ganz gleich ob Rücken-, Bauch- oder Seitenschläfer – mit den punktentlastenden Matratzen findet jeder den perfekten Schlafkomfort. So sorgt zum Beispiel die Premium-Boxspringmatratze KINGLINE mit einem Kern aus härtevergüteten Tonnentaschenfederkernen für ein besonders angenehmes Liegegefühl. Die speziell entwickelten Kaltschaummatratzen bieten für jeden Schlaftyp die richtige Lösung. Ein optionaler Viscoschaumtopper sorgt dank Memoryeffekt zusätzlich. Aufgrund des Memory-Effekts eignet sich diese Variante besonders für ruhige Schläfer. Wer nachts die Schlafposition häufiger wechselt, dem empfiehlt sedda einen weichen, elastischen Kaltschaumtopper, um den Liegekomfort zu verfeinern. Zu guter Letzt rundet der Bezug die hochwertige Ausstattung ab: Durch die TENCEL Spezialfaser (Eukalyptus) ist der PREMIUM Matratzenbezug von sedda besonders atmungsaktiv, verhindert Staunässe, bis 60° waschbar, schützt vor Hausstaubmilben und ist von Natur aus hygienisch.

sedda Ares in Havanna senf

Neu bei sedda der Möbelkonfigurator

Kompliziert war gestern. Für den Handel steht ab sofort ein neuer Webkonfigurator zur Verfügung. Auf jedem Gerät, immer dabei und einfach zu bedienen. Visuelle Unterstützung im

Verkaufsgespräch und fehlerfreie Bestellungen. Übersichtliche Auflistung aller Sedda Möglichkeiten, vereinfacht dank des vordefinierten Regelwerks. Registrieren Sie sich unter support@sedda.at

sedda Ares

Materialmix in Perfektion. Massivholz trifft edlen Stoff. Praktisch und elegant fügt sich das neue Tischelement zwischen den Sitzflächen ein und bietet ausreichend Abstellfläche. Erhältlich in

Kombination mit Bank 100, 130 oder 160 cm und in Eiche, Wenge oder Schwarz lackiert. Das Tischelement kann links oder rechts angebaut werden.

Ganz schön flexibel. Über verborgene Sensortasten lassen sich Sitz- und Liegeflächen bequem auf Knopfdruck ausfahren um noch mehr Platz zum Relaxen zu schaffen. NEU: die elektrische Schlafbank gibt es nun auch mit Akkubetrieb ohne Kabel. Ihr Vorteil: Auch frei im Raum platzierte Garnituren können mit der elektrischer Schlafbank ausgestattet werden ohne Kabel am Boden.

Signature-Piece. Die klare Designsprache aus Form, Material, Funktion und verschiedene Lehnenhöhen ermöglichen völlige Gestaltungsfreiheit. Elegante Holzelemente fügen sich eindrucksvoll in das neue Sortiment ein. Neben einem Massivholz-Tischelement gibt es ein elegantes Formholzarmteil, das den Materialmix mit Naturfaser- oder Recyclingstoffen perfekt abrundet. Vollendet wird das ästhetische Design durch innovative Funktionen wie Infrarot-Tiefenwärme, Bett- und elektrische Schlafbankfunktion.

SEDDA ARES Bilbao oliv

sedda Amon

Verwandlungskünstler. Mit der quick Bettfunktion verwandelt sich Ihr Sofa in einer Sekunde und mit einem Handgriff in ein Doppelbett oder in eine großzügige TV-Liege für die ganze Family.

Wellness im Wohnzimmer. Mit dem patentierten Infrarot Tiefenwärme System verwandelt sich die Liegefläche Ihrer Couch im Nu in eine Wellnessliege, und das ohne Elektrosmog zu

erzeugen. Höchste Sicherheit und Energieeffizienz.

Monochrom. Die harmonische Linienführung wird durch durchgängige Sitz- und Liegeflächen bestimmt. Softe Lehnkissen und eine langlebige, bequeme Federkern Deluxe Polsterung machen aus dem Möbel-Solisten eine Komfortzone. Der durchgehende Sockel bis zum Boden verleiht dem Sofa eine opulente und gleichermaßen geerdete Anmutung.

sedda AMON Santiago aqua

Diego

Flexibel. Dank dezenter Sensortasten in der Sitzspalte lässt sich die elektrisch motorisierte Schlafbank stufenlos ausfahren für eine noch größere Sitz- und Liegefläche.

Allroundtalent. Die großzügige Sofalandschaft Diego ist geprägt durch puristische, durchgängige Sitz- und Liegeflächen, in Szene gesetzt mit verspielten Biesennähten. Elegante hohe Füße lassen die Couch luftig und leicht anmuten. Als Neuheit im Funktionsbereich zeigt sedda hier erstmals eine Schlafbankfunktion mit Akkubetrieb ohne Kabel. So kommen selbst Wohnlandschaft, die mitten im Raum platziert werden, in den Genuss elektrisch motorisierter Flexibilität.

sedda DIEGO Havanna rosso

Delia

Ruhepol. Das Boxspringbett mit elegantem 3D Kopfhaupt und einem voluminösem Polsterrahmen ist zum Liegen und Leben entworfen. Für den unbeschreiblichen SEDDA Schlafkomfort sorgen die hochwertigen Federkernboxen mit Federkern auf Lattenrost kombiniert mit der mehrfach ausgezeichneten KINGLINE Boxspringmatratze.

Bodenständiger Boxspringluxus. Opulente Anmutung, bodennahe Optik und zarte Rundungen schaffen den einzigartigen Look des Boxspringbettes. Der voluminöse Polsterrahmen fixieren nicht nur die Matratzen, sondern sorgen für eine geerdete Anmutung. Besonderes Highlight ist das 3D geformte Kopfhaupt mit dezenter Schattenfuge.

sedda DELIA Sassari natur

