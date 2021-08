Die Stimme des Salone

Wenn wir uns bewusst gemacht haben, dass wir in vergänglichen und instabilen Situationen leben, die ständig wechselnde Lösungen erfordern, wird offensichtlich, dass wir nur durch die Diskussion über die Gegenwart eine bessere Zukunft gestalten können. Dies ist das Ziel der Vorträge, Vorträge und Gespräche, die den sechstägigen Supersalone auf dem Messegelände von Rho Mailand lebendig machen. Ein von Maria Cristina Didero zusammengestelltes Programm widmet sich den großen zeitgenössischen Themen, mit denen sich Design, Kunst, Architektur, Bildung, Gender, Kreislaufwirtschaft, Umweltverträglichkeit, das Verhältnis von Projekt und Kuration und vieles mehr auseinandersetzen müssen.



Kreative, Innovatoren, Unternehmer, Künstler und Politiker werden ihre unschätzbaren Ideen und Erfahrungen beim Supersalone einbringen. Um eine Welt (wieder) aufzubauen, in der wir besser leben können.



In der atemberaubenden Kulisse der Arenen, eine in jedem Pavillon, lassen die OPEN TALKS die Meister von heute und morgen zu Wort kommen. Die breite Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, nicht nur international renommierte Architekten und Designer zu treffen, sondern auch Künstler, Köche, Intellektuelle, Politiker und Geschäftsleute zu treffen, die ihre eigenen Erfahrungen in einem multidisziplinären, ganzheitlichen und kaleidoskopischen Ansatz diskutieren. Darunter viele illustre Namen: von Humberto Campana bis Bjarke Ingels, Hans Ulrich Obrist bis Carsten Höller, Alejandro Aravena bis Michele De Lucchi, Beatriz Colomina bis Cecilia Alemani, Formafantasma bis Philippe Malouin, Cristina Bowerman bis Davide Oldani.

FILME in Zusammenarbeit mit dem Milano Design Film Festival

5th September

Tokyo Ride, Beka & Lemoine, France, 2020

6th September

Paradigma Olivetti, Davide Maffei, Italy, 2020

7th September

Precise Poetry, Lina Bo Bardi’s Architecture, Belinda Rukschcio, Austria/Germany, 2013

8th September

Honeyland, Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska, North Macedonia, 2019

9th September

Newmuseum(s). Stories of company archives and museums, Francesca Molteni, Italy, 2018

5th/10th September

THE LOST GRADUATION SHOW

kuratiert von Anniina Koivu

THE MAKERS SHOW

kuratiert vom supersalone curatorial team

TAKE YOUR SEAT / PRENDI POSIZIONE

Projekt von ADI / Premio del Compasso d’Oro, curated by Nina Bassoli

FOOD COURTS

kuratiert von Identità Golose Milano

mit Speisekarten gestaltet von Carlo Cracco and Marco Pedron, von the Tortellante of Massimo Bottura, von Cristina Bowerman, Matias Perdomo, Eugenio Boer, Renato Bosco, Paolo Brunelli, Andrea Besuschio

FORESTAMI

Bauminstallation am Osttor und in den Supersalon-Pavillons

Quelle: Salone del Mobile