Die trendigsten Architekturbüros, ausgewählt vom Salone del Mobile.Milano

In den letzten 2 Jahren mussten Architekturbüros Ansätze und Vorgehensweisen überdenken, vor allem mit Blick auf Natur und Nachhaltigkeit bei den Wohnräumen, die jetzt noch nie so intensiv bewohnt und genutzt wurden. Die Gestaltung von Gemeinsschaftsräumen, kolletiven Büros und Hotels wurde bei der Funktionsweise und Zugänglichkeit überdacht und revolutioniert. Der Salone hat die trendisten Studios virtuell getroffen, um herauszufinden, wie sie es schaffen, das Leben der Menschen in der Praxis zu verbessern. So hat das Team des Salone etwas über die konkreten Entwicklungen in der Verwendung von Holz in der Architektur (Park Associati), in der solidarischen Stadtgestaltung (JA Projects), in der Arbeitsplatzgestaltung (Gensler), im Gastgewerbe (Rockwell Group, Vudafieri Saverino Partners) und in den Innenräumen erfahren (DAAA Haus, WOK, Schemata Architekten).

Weitere Architekturbüros auf der digitalen Plattform des Salone del Mobile!



Quelle: Salone del Mobile.Milano