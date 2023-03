Die „Wohnen & Interieur“ lädt ein – endlich wieder Messe !

Unter dem Motto „5 Tage Wohnsinn” treffen im März 2023 Wohntrends, Immobilien und Reiseinspirationen in der Messe Wien aufeinander. Denn die „Wohnen & Interieur“ wird gemeinsam mit der „Ferien-Messe Wien”* und der „Wiener Immobilien Messe”** als frequenzstarkes B2C Messe-Triple abgehalten.

Hochwertige Sonderschauen laden ein, z.B. die Präsentation „Austria Gütezeichen Möbel“ der österreichischen Möbelindustrie.

28 österreichische Top-Designer stellen Ihre Konzepte und Ideen zum Thema „Nachhaltiges Design“ vor.

Ebenso wird der Megatrend „Upcycling Furniture“ in einer speziellen Schau präsentiert.

Die Messe Wien lädt alle Fachbesucher und Leserinnen und Leser der Wohnkultur/Raumaussatterzeitung herzlich zu einem kostenlosen Eintritt am Eröffnungstag der Wohnen & Interieur 2023 am Mittwoch, 15. März 2023 in die Messe Wien ein:

IHR TAN-CODE: WOHNEN15MAERZ23

So lösen Sie Ihre kostenlosen Tan-Codes ein:

1. Gehen Sie vor der Messe auf https://www.wohnen-interieur.at/gutschein

2. Geben Sie Ihren persönlichen TAN-Code ein und bestätigen Sie mit “Überprüfen”.

3. Geben Sie danach Ihre persönlichen Daten ein und klicken Sie “Speichern und zum Warenkorb” und beenden Sie dann, wie im Ticketshop angegeben, Ihre Bestellung.

4. Drucken Sie Ihr Ticket aus oder speichern Sie es auf Ihrem Smartphone.

5. Nehmen Sie Ihr Ticket gedruckt oder digital zur Messe mit. Vor Ort muss es nur noch gescannt werden.

Bitte beachten Sie: Jeder Besucher muss eine eindeutige, individuelle E-Mail Adresse für seine Registrierung zum Messebesuch nutzen.

Jeder Tan Code ist nur am 15. März 2023 einmalig einlösbar.

Die offizielle Eröffnung der „Wohnen & Interieur“ findet am 15.3. um 10h30 in der Cooking Station der Halle A statt, im Rahmen dieser findet auch ein hochkarätiger Branchentalk zu den Themen Regionalität, Innovation und Nachhaltigkeit der Wohn & Einrichtungsbranche statt.

Edi Seliger und sein Team freuen sich auf Ihr Kommen

Weitere Infos (Öffnungszeiten, Aussteller und Programm) zu Österreichs größter Wohn & Einrichtungsshow finden Sie auf www.wohnen-interieur.at

Quelle: RX Wien GmbH