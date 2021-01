DOMOTEX 2021 wird zum DOMOTEX DIGITAL DAY

Nach dem erneuten Anstieg der weltweiten Infektionszahlen im Zuge der COVID-19 Pandemie hat die Deutsche Messe AG entschieden, die DOMOTEX 2021, nach der letzten Terminverschiebung in den Mai, nicht wie geplant als hybride Veranstaltung durchzuführen. Aktuell ist mit dem DOMOTEX DIGITAL DAY am 20. Mai 2021 eine alternative, digitale Businessplattform geplant. Zentrales Element der Plattform ist eine Digitalkonferenz, die aktuelle und zukunftsweisende Themen der internationalen Bodenbelagsbranche aufgreift.

„Messen wie die DOMOTEX, die von großer Internationalität auf Aussteller- wie Besucherseite geprägt sind, haben einen langen Planungsvorlauf. Leider werden wir die DOMOTEX in 2021 erstmalig in ihrer 32-jährigen Geschichte nicht als physische Messe am Standort Hannover durchführen können. Selbst eine hybride DOMOTEX ist in der Form und zum jetzigen Zeitpunkt nicht denkbar, da das einen gewissen Anteil physischer Aussteller und Besucher voraussetzen würde, verbunden mit Anreisen aus allen Teilen der Welt. Wir haben uns deshalb entschieden, die DOMOTEX als reines Digitalevent durchzuführen, um unseren Kunden ab sofort die notwendige Planungssicherheit zu geben“ , kommentiert Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe AG, die Entscheidung.

Sonia Wedell-Castellano, Global Director der DOMOTEX ergänzt: „Die DOMOTEX lebt vom Liveerlebnis. Die ausgestellten Produkte müssen hinsichtlich ihrer Haptik live vor Ort erlebt werden. Solange uns die weltweite Pandemie derartig fest im Griff hat und eine ausreichende Impfquote weltweit nicht garantiert werden kann, können wir nicht sicher mit einer physischen Veranstaltung in die Zukunft planen. Märkte leben vom Austausch. Unsere Kunden suchen dringend nach Beteiligungsformaten, um wiederum mit ihren Kunden in den Dialog zu kommen und ihre Produkte und Themen trotz Kontaktbeschränkungen zu präsentieren. Unsere Antwort darauf ist der DOMOTEX DIGITAL DAY. Ein Konferenzformat, in dem wir am 20. Mai 2021 mit Top-Vertretern der Branche aktuelle Themen aufgreifen und den Teilnehmern eine interaktive Businessplattform zur Verfügung stellen. Im Rahmen der Konferenz können Aussteller ihre Produkte und Innovationen vorstellen und mit ihren Kunden in direkten Kontakt treten. Die konkreten Beteiligungsmöglichkeiten werden schon in Kürze in unserem Shop zu finden sein.“

Die DOMOTEX 2021 findet als reines Digitalevent am 20. Mai statt. Die nächste hybride DOMOTEX ist vom 13. bis 16. Januar 2022 auf dem Messegelände in Hannover geplant.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Deutsche Messe