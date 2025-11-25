DOMOTEX 2026: Retailers Park ausgebucht, starke Aussteller und digitale Innovationen

Vom 19. bis 22. Januar 2026 öffnet die DOMOTEX in Hannover ihre Tore und präsentiert sich mit einem erweiterten Konzept, das die neuesten Trends der internationalen Bodenbelags- und Interior-Finishing-Branche in den Fokus rückt. Neben der bewährten Position als führende Messe für Bodenbeläge setzt die DOMOTEX 2026 neue Impulse mit innovativen Bereichen und starken Ausstellern.

Ein besonderes Highlight ist der Retailers Park , der gemeinsam mit der MEGA Gruppe und der DECOR-UNION veranstaltet wird. Für 2026 ist der Retailers Park bereits vollständig ausgebucht – ein voller Erfolg! Fachbesucher aus Handel und Handwerk erwarten Einblicke in Produkte, Konzepte und Services, die den Vertrieb von Bodenbelägen und Interior-Finishing-Lösungen optimal unterstützen. Parallel dazu findet The Work Shop statt, in dem Fachvorträge und Diskussionsrunden praxisnah Lösungen für Handwerk und Fachbetriebe vermitteln.

Mit Spannung erwartet wird die Rückkehr von Kährs, einem führenden Hersteller hochwertiger Parkettböden, der nach vielen Jahren wieder auf der DOMOTEX vertreten ist und seine neuesten Produkte vorstellt. Darüber hinaus präsentieren zahlreiche weitere renommierte Parketthersteller ihre Produktneuheiten, darunter Weitzer Parkett, ter Hürne, Design ParquetMafi, Stile und Flo.it und machen die DOMOTEX 2026 damit zum unverzichtbaren Treffpunkt für die Parkettbranche. Auch die neuen Produktgruppen werden von namhaften Unternehmen vertreten, darunter Lanxess, Saint-Gobain, Meffert, AkzoNobel, Erfurt Tapeten, GARDINIA Home Decor, Dumaplast, Keim Farben und Ecophon.

Im Innovationsparcours stehen Zukunftstechnologien im Fokus – von KI-Anwendungen und Chatbots bis zu digitalen Planungstools und Lösungen zur Prozessoptimierung. Direkt daneben zeigt der neue Digital Shop kompakte Softwarelösungen für das Handwerk. Bodenleger, Maler und Raumausstatter finden hier praxisnahe Anwendungen z.B. zur Datenverwaltung, Projektsteuerung oder Prozessoptimierung, die den Arbeitsalltag erleichtern und Abläufe effizienter gestalten.

John Herbert, Foto: EDRA, BHB

John Herbert, General Secretary der European DIY Retail Association (EDRA) und des Global Home Improvement Network (GHIN), unterstreicht die Bedeutung der DOMOTEX für die Branche: „Unsere Mitglieder der European DIY Retail Association (EDRA) und des Global Home Improvement Network (GHIN) freuen sich darauf, die DOMOTEX vom 19. bis 22. Januar 2026 in Hannover zu besuchen. In einer Zeit, in der sich globale Lieferketten stetig verändern, ist eine diversifizierte Beschaffung entscheidend. Die DOMOTEX als führende internationale Fachmesse bietet eine ideale Plattform, um weltweit mit Herstellern in Kontakt zu treten. Als bereits wichtigste Messe für Bodenbeläge wurde die DOMOTEX nun um Farben, Tapeten, Akustikelemente, Fliesen, Outdoor-Beläge und Sonnenschutzlösungen erweitert und festigt damit ihre zentrale Rolle im Interior-Finishing-Bereich. Fachmessen wie die DOMOTEX sind für den Erfolg der Branche unverzichtbar, da sie die Möglichkeit bieten, Produktneuheiten zu entdecken und wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen.“

Vom ausgebuchten Retailers Park über digitale Sonderpräsentationen bis hin zu erstklassigen Ausstellern – die DOMOTEX 2026 zeigt die Dynamik und Zukunftsfähigkeit der Branche. Durch neue Produktgruppen entstehen wertvolle Synergien zwischen Bodenbelägen, Interior-Finishing-Lösungen und digitalen Anwendungen. Fachbesucher aus Handel, Handwerk und Architektur erhalten hier die Gelegenheit, Trends zu erleben, Kontakte zu knüpfen und die Zukunft des Interior-Finishings aktiv mitzugestalten – und damit neue Perspektiven für alle Beteiligten zu eröffnen.