DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 2023 bricht bisherigen Besucherrekord

Die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR öffnete ihre Pforten vom 26. bis 28. Juli 2017 im Shanghai National Exhibition and Convention Centre (NECC) und hieß Fachbesucher*innen aus aller Welt willkommen. Die internationale Bodenbelagsbranche erhielt somit die Gelegenheit, sich nach einer dreijährigen Unterbrechung aufgrund pandemiebedingter Grenzschließungen endlich wieder im zweitgrößten Markt der Welt zu treffen. Mehr als 1.600 Unternehmen und Marken aus über 30 verschiedenen Ländern stellten in 7 Hallen und auf einer Gesamtfläche von 200.000 m² sowohl traditionelle als auch innovative Bodenbeläge aus. Die Teilnehmerzahl übertraf alle Erwartungen und erreichte mit 83.594 Besucher*innen den höchsten Stand seit Bestehen der Messe. Während des gesamten Veranstaltungszeitraum besuchten mehr als 14.000 internationale Besucher*innen aus über 110 Ländern die Messe. Die hohe Präsenz der internationalen Teilnehmer*innen bestätigte erneut, Chinas Rolle als wichtiger Knotenpunkt für den internationalen Handel innerhalb der Bodenbelagsbranche.

Die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 2023 fand wie in der Vergangenheit unter der Schirmherrschaft der Build Asia Mega Show gemeinsam mit der R+T Asia – der führenden Fachmesse für die Sonnenschutz- und Torindustrie in der APAC-Region – und der Cadex – der internationalen Veranstaltung für die Design- und Architekturbranche – statt. Die Build Asia Mega Show präsentiert die verschiedenen Facetten der Bau-, Baustoff- und Innenausstattungsbranche auf einer Plattform und fördert die branchenübergreifende Kommunikation sowie Integration mehrerer Kanäle.

Aussteller ziehen positive Bilanz

“Ich bin sehr zufrieden, dass die diesjährige DOMOTEX asia /CHINAFLOOR bereits wieder so international geprägt war wie in den Jahren vor der Pandemie. Sie übertraf wirklich alle meine Erwartungen”, verriet Thomas Baert, Mitbegründer und Mitorganisator der Veranstaltung sowie Präsident von CFL Flooring, einem teilnehmenden Unternehmen. “Aus Ausstellerperspektive war unsere Teilnahme sehr erfolgreich. Wir haben die meisten unserer alten Kunden getroffen und auch einige wichtige neue Kontakte geknüpft. Diese Fachmesse ist nach wie vor ein globaler Marktplatz, der nicht nur China, sondern den gesamten asiatischen Markt und darüber hinaus repräsentiert. Trotz der Schwierigkeiten und Herausforderungen haben sich Bodenbelagsprofis aus der ganzen Welt für die Messe entschieden und damit einmal mehr bewiesen, dass diese wichtige Plattform ihnen ermöglicht, hervorragende Geschäfte auf den wichtigsten asiatischen Bodenbelagsmärkten zu machen”, schlussfolgerte Baert.

Der Erfolg der diesjährigen Ausgabe spiegelte sich deutlich in den Anmeldungen für die nächste Ausgabe wider. Führende Unternehmen wie Classen, Daejin, Eletile (HMTX), KDF, Lamett / CFL Flooring, LX Hausys, Unilin, Azumi, Bona, Homag (Hard flooring & Floor Tech), Bulckaert, Haima, Oriental Weavers, Paulig, Standard Carpet (Carpet), Groz-Beckert, Owens Corning, Staubli, Trutzschler, Zimmer (Carpet Tech), haben ihre Teilnahme an der DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 2024 bereits bestätigt.

Internationale Einkäufer kehren in beeindruckender Zahl zurück

Der Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltung waren die Tausenden von internationalen Einkäufern, die während der Veranstaltung die Gänge füllten. Trotz Schwierigkeiten bei der Einreise durch lange Wartezeiten bei der Erteilung von Visa zeigte die internationale Gemeinschaft eine beeindruckende Loyalität und Vertrauen in die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR. Die Organisatoren luden verschiedene Käuferdelegationen für jedes Hauptsegment ein, die den Teilnehmer*innen die Möglichkeit boten, an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. Dazu zählten persönlichen Führungen, Einzelgespräche mit verschiedenen Ausstellern sowie Networking-Veranstaltungen. Insgesamt nahmen sieben Delegationen mit über 100 internationalen Einkäufer*innen aus 30 verschiedenen Ländern an maßgeschneiderten Matchmaking-Aktivitäten mit mehr als 200 Ausstellern teil.

Die internationalen Teilnehmer*innen schätzten die Bemühungen der Organisatoren, ihnen nach der Corona-Pandemie die Reise zu erleichtern und ein ausländerfreundliches Umfeld inklusive diverser Serviceleisten während der gesamten Messe zu bieten.

Hohe Beteiligung bei den begleitenden Veranstaltungen

Die verschiedenen Foren, Seminare und Schulungen, die im Rahmen der Messe stattfanden, erfreuten sich einer hohen Beteiligung und eines großen Interesses des Publikums. Expert*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen berichteten über die zukünftigen Trends und Entwicklungen der Branche. Zwei Events waren bei den Messebesucher*innen besonders gefragt:

Cadex ist eine innovative Plattform für Architekten und Designer*innen, die in Zusammenarbeit mit J&G MEDIA organisiert wurde. 14 bekannte Designer*innen aus 7 Ländern waren eingeladen, ihr Know-how und ihre Meinungen mit einem Publikum von über 400 Delegierten in einer ganztägigen Veranstaltung zu teilen und zu diskutieren. Anhand von Fallstudien moderierten die Referent*innen eingehende Diskussionen über die Aspekte Design, Architektur, die Gestaltung von Büros, Ausstellungshallen, Gemeinschafträumen sowie Gesundheitseinrichtungen und Wohnsiedlungen. Darüber hinaus diskutierten die Teilnehmer*innen, wie Architektur und Innenarchitektur auf die sich verändernden Bedürfnisse von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft auf nachhaltige Weise reagieren können.

Das Multidimensional Interior Space Design Integration Forum feierte seine Premiere als Industrieforum für die Bereiche der Bodenbeläge, Decken und Wände sowie Türen und Schränke. 120 Delegierte nahmen an dem neuen Format teil, das am Vortag der Messeeröffnung stattfand. Fünf Round-Table-Diskussionen sowie die Präsentation von 11 verschiedenen Marktforschungs- und Trendberichte standen auf dem Programm.

Die nächste DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 2024 wird vom 28. bis 30. Mai 2024 in Shanghai stattfinden. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Veranstaltung noch größer wird.

Weitere Informationen über die Messe finden Sie unter www.domotexasiachinafloor.com

Quelle: Deutsche Messe