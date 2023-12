DOMOTEX Middle East jetzt wieder in Dubai

Mit der Rückkehr der Messen nach Dubai reagiert der Veranstalter Deutsche Messe auf die langjährige Nachfrage des Marktes im Nahen Osten nach einer jährlichen und zentral gelegenen Messeplattform in diesem relevanten Zielmarkt. “Die Sektoren Bau, Entwicklung, Immobilien und Interieur wachsen kontinuierlich im gesamten Nahen Osten. Damit steigt auch die Nachfrage nach Teppichen und Bodenbelägen konstant an, wodurch auch der Marktanteil der Bodenbelagsindustrie aus Nahost stetig wächst”, erklärt Sonia Wedell-Castellano, Global Director der DOMOTEX-Veranstaltungen weltweit. Ausgehend von einem Umsatzvolumen von 8,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 erwarten Experten, dass der Markt für Bodenbeläge und Teppiche in der Region bis 2030 rund 14,55 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die durchschnittliche Wachstumsrate solle dabei 7,2 % betragen.

Navid Monzavizadeh, Export Manager von Solomon Carpet, freut sich auf die Rückkehr der Messe: „Die DOMOTEX ist seit jeher eine außergewöhnliche Veranstaltung, auf der Anbieter ihre neuesten Trends und einzigartigen Designs Besuchern aus der gesamten Welt vorstellen können. Dubai als Standort für die Show zu wählen, war eine sehr gute Entscheidung des Teams. Denn Dubai verfügt über eine großartige Infrastruktur und ermöglicht es den Besuchern, aus der ganzen Welt problemlos anzureisen. Wir freuen uns sehr, im April an der DOMOTEX Middle East teilzunehmen!”

Dubai, das für seine Offenheit gegenüber allen Kulturen und als Handelszentrum der Region bekannt ist, bietet einen idealen Standort für die Durchführung der Messe. Mit einer ausgezeichneten Geschäfts- und Messeinfrastruktur – einschließlich zahlreicher Flugverbindungen zu Zielen in der ganzen Welt sowie sicherer und effektiver öffentlicher und privater Verkehrsmittel – gewährleistet die Stadt sowohl für Aussteller als auch für Besucher einen nahtlosen und einfachen Zugang zum Veranstaltungsort der DOMOTEX Middle East. Mahir Julfar, Executive Vice President des DWTC, merkt dazu an: “Wir freuen uns sehr, dass wir die DOMOTEX Middle East im Dubai World Trade Centre ausrichten können. Diese prestigeträchtige Veranstaltung wird unser vielseitiges Veranstaltungsprogramm für 2024 weiter bereichern, das sich als das umfangreichste und dynamischste Programm renommierter Veranstaltungen in der Region und darüber hinaus abzeichnet. Wir sind entschlossen, unsere Veranstalter zu unterstützen und zu ihrem Erfolg beizutragen, indem wir ihnen an unserem erstklassigen Veranstaltungsort einzigartige Lösungen anbieten. Wir freuen uns auf eine für beide Seiten erfolgreiche Partnerschaft mit der Deutschen Messe.”

Sonia Wedell-Castellano, Mahir Julfar

Über DOMOTEX Worldwide

Die DOMOTEX in Hannover (11. – 14. Januar 2024) ist die Weltmesse für Teppiche und Bodenbeläge. Veranstalter ist die Deutsche Messe AG in Hannover.

Die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR (28. – 30. Mai 2024 in Shanghai) ist die größte internationale Messe für Bodenbeläge im asiatisch-pazifischen Raum. VNU Exhibitions Asia, Build Your Dream und Hannover Milano Fairs Shanghai, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Messe, organisieren die Messe gemeinsam.

Weitere Informatonen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle. Deutsche Messe