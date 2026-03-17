Doppelter iF Design Award für den Küchenwasserplatz-Spezialisten BLANCO

Mit zwei Auszeichnungen beim iF Design Award 2026 wird BLANCO erneut für seine herausragende Design- und Markenführung gewürdigt. Sie macht den in den

vergangenen Jahren vollzogenen fundamentalen Wandel des Unternehmens sichtbar und bündelt jene gestalterische und systemische Exzellenz, mit der BLANCO den Küchenwasserplatz als durchgängiges, nahtloses Modulkonzept neu inszeniert und prägt

Dass BLANCO sich in einem der international renommiertesten Wettbewerbe gleich zweifach behaupten konnte – mit über 10.000 Einreichungen aus 68 Ländern und einer Jury von 129 unabhängigen Designexpertinnen und -experten – unterstreicht die gestalterische Relevanz dieser Auszeichnung.

iF Design Award 2026 Winner für LUNEOO // OOVALON in der Kategorie „Küchen“

LUNEOO und OOVALON bilden eine außergewöhnliche BLANCO UNIT, die den Wasserplatz gestalterisch ganz neu definiert. Dabei setzt die Armatur LUNEOO mit ihrer klar konturierten, skulpturalen und zugleich fein proportionierten Silhouette ein markantes Statement am Küchenwasserplatz. Trotz ihrer ikonischen Präsenz fügt sie sich harmonisch in offene Wohn- und Küchenräume ein und verbindet gestalterische Eleganz mit hoher funktionaler Präzision. Alle Modelle verfügen über einen smarten, frei platzierbaren Steuerknopf und eine elegante Magnethalterung für den Brausearm. In ausgewählten Märkten steht LUNEOO auch als 6-in-1- Wassersystem zur Verfügung.

LUNEOO und OOVALON bilden eine außergewöhnliche BLANCO UNIT, die den Wasserplatz mit skulpturaler Armatur, smartem Bedienkonzept und weich fließendem Becken aus Velgranit neu definiert – und dafür mit dem iF Design Award 2026 Winner ausgezeichnet wurde

Das Becken OOVALON setzt mit seiner weich fließenden, klar definierten ovalen Form ein außergewöhnliches gestalterisches Statement am Wasserplatz. Die Formgebung verbindet elegante Ruhe mit einer besonderen räumlichen Präsenz und kommt wie auch die Armatur besonders in offenen Küchenkonzepten zur Geltung. Gefertigt aus dem patentierten Velgranit überzeugt das Becken zudem durch seine feine Haptik, hochwertige Materialität und eine Ästhetik, die Designanspruch und Alltagstauglichkeit mühelos vereint.

„Mit der BLANCO UNIT aus LUNEOO und OOVALON bringen wir eine neue gestalterische Qualität an den Wasserplatz. Die Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Form, Funktion und Materialität so präzise zusammenzuführen, dass ein modernes, ikonisches Gesamtbild entsteht“ , so Marcel Moritz, Global Head of Design & Innovation bei BLANCO.

iF Design Award 2026 Winner für die neue BLANCO Markenidentität in der Kategorie „Corporate Design“

Die neue BLANCO Markenidentität konzentriert sich konsequent auf den Küchenwasserplatz und macht ihn als zentrales Element moderner Küchenarchitektur sichtbar. Ihre Klarheit entsteht aus einer reduzierten, markanten Farbwelt, einer charaktervollen Typografie und einer puristischen Bildsprache, die die BLANCO UNIT in den Fokus rückt und die gestalterische Haltung des Unternehmens authentisch transportiert. Das systematisch aufgebaute Erscheinungsbild schafft eine starke Wiedererkennbarkeit über alle Kanäle hinweg und unterstützt die globale Markenführung auf überzeugende Weise.

„Unsere Markenidentität vermittelt Klarheit, Haltung und gestalterische Konsequenz. Sie macht sichtbar, wofür BLANCO steht – für einen hochwertigen, präzise gestalteten Küchenwasserplatz – und die Auszeichnung zeigt, dass wir damit international überzeugen“ , betont Daniela Römgens, Vice President, Global Brand Marketing, bei BLANCO.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.at

Quelle: BLANCO