dormiente Travel: auch auf Reisen Nachhaltigkeit mit hohem Schlafkomfort

Schlafkomfort ist auch für Fans von Wohnmobil, Van und Co. wichtig. Wer tagsüber Wert legt auf durchdachte Innenausstattung, will nachts nicht auf erholsamen Schlaf verzichten. Zwar haben Reisemobil-Anbieter bei den Neuzulassungen das Thema ‚Bett‘ schon in den Fokus genommen, hier und da sind die Matratzen dicker und die Roste flexibler geworden. Dennoch ist der Standard nach wie vor eher bescheiden. Hartnäckig hält sich scheinbar auch die Vorstellung, im Camper ist Bett nur mit Synthetik realisierbar. Dies will Deutschlands größter Naturbetten-Hersteller dormiente ändern mit maßgeschneiderten Camper-Matratzen in Natur zum Um- oder Nachrüsten.

Unterwegs so gut liegen wie Zuhause

Mit seiner Travel-Linie setzt der Öko-Pionier und deutscher Marktführer im Segment Naturmatratzen auf Naturlatex statt Kaltschaum. So lässt sich ein federndes, punktelastisches Liegeerlebnis generieren statt Durchhängen auf ganzer Fläche, perfekt für die Entspannung der Wirbelsäule. Das ergonomische, körpergerechte Prinzip dahinter: sensible Zonen wie Schulter und Becken dürfen und sollen einsinken, während der Rest gestützt wird. Drei verschiedenen Latexhöhen zur Wahl für drei unterschiedliche Festigkeitsgrade generieren Schlafkomfort, der dem des heimischen Betts (fast) in nichts nachsteht.

Basic, Classic oder Deluxe – für jedes Budget und jeden Komfortanspruch

Mit Natur gegen Stockflecken

Trotz Lattenrost oder Abstandsgewebe ist Bettfeuchtigkeit im beengten Raum des Reisemobils häufig ein Problem. Wer wendet schon regelmäßig seine Matratze oder hängt sie morgens über die Leine. Camper-Matratzen müssen von allein trocknen können, selbst wenn sie samt Laken und Bettzeug per Hub aus dem Weg geräumt werden. Bei der Travel-Linie kommen für das Feuchtigkeitsmanagement nur bewährte Naturmaterialien zum Einsatz, die Feuchtigkeit sehr gut aufnehmen können und luftdurchlässig sind. Für die notwendige Durchlüftung der Matratze sorgen unten eine Schicht latexierter Kokos plus oben wie unten Schurwolle. So kann sich Nachtschweiß gar nicht erst im Inneren sammeln.

Nachhaltig, maßgeschneidert, made in Germany

Dormiente setzt ausschließlich auf nachwachsende Rohstoffe. Alle Materialien werden regelmäßig schadstoffkontrolliert durch den QUL Qualitätsverband umweltverträgliche Latexmatratzen. Die Baumwolle für den Bezug ist Bio, die Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung und die komplette Matratzenserie wurde 2021 mit dem Green Brands Siegel für Nachhaltigkeit entlang des gesamten Produktions- und Produktlebenszyklus ausgezeichnet. Da die Travel-Matratzen jeweils auftragsbezogen von Hand gefertigt werden, ist im dormiente Werk bei Gießen jedes noch so individuelle Maß umsetzbar. Hilfe beim Aufmaß gibt es mit dem dormiente Schablonen-Kit oder sogar durch Einsenden der Altmatratze.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dormiente.com

Quelle: Dormiente