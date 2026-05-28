Downline-Modelle in elegantem Mattschwarz berbel setzt auf hochwertige Oberflächenästhetik und funktionalen Mehrwert

Mit der neuen mattschwarzen Ausführung der Downline-Modelle greift berbel diesen Interior-Trend konsequent auf und schafft ein durchgängiges, hochwertiges Erscheinungsbild innerhalb der

gesamten Produktfamilie.

Das neue Oberflächen-Finish der SCHOTT CERAN® matte line fügt sich nahtlos in aktuelle Küchenkonzepte mit matten Geräte und Schrankfronten ein. Gleichzeitig bietet die hochwertige

Glasoberfläche spürbare Vorteile im Alltag: Fingerabdrücke und Schlieren sind deutlich weniger sichtbar, Kratzer werden optisch kaschiert und fallen im Vergleich zu glänzender Glaskeramik bis

zu fünfmal weniger auf. „Mattschwarz steht heute für eine reduzierte, architektonische Küchengestaltung mit hochwertigem Charakter. Mit der neuen Oberfläche schaffen wir eine harmonische Designsprache innerhalb der gesamten Downline-Familie und führen gleichzeitig die erfolgreiche berbel Black Edition konsequent weiter“ , so Matthias Pieper, Vertriebsleiter berbel

Weniger Reflexionen, mehr Ruhe im Küchenbild

Die samtige Oberfläche reduziert Lichtreflexionen deutlich und sorgt besonders in offenen Wohnküchen für ein ruhiges, blendfreies Erscheinungsbild. Die matte Struktur verleiht dem Kochfeld optische Tiefe und eine hochwertige Haptik. Dadurch entsteht ein eleganter Gesamteindruck, der sich homogen in unterschiedlichste Einrichtungsstile integriert.

Pflegeleicht und langlebig

Neben der edlen Optik überzeugt die matte Oberfläche auch durch ihre Alltagstauglichkeit. Das widerstandsfähige Finish ermöglicht eine streifenfreie Reinigung und bleibt selbst bei intensiver Nutzung pflegeleicht. Damit erfüllen die neuen Downline-Modelle in Mattschwarz die Anforderungen designorientierter Endkunden, die gleichermaßen Wert auf Ästhetik, Komfort und Funktionalität legen.

Bewährte berbel Technologie im Zentrum

Technisch bleibt die Downline-Familie ihrem bewährten berbel Prinzip treu: Die zentrale Einströmeinheit mit Vertical Flow-Effekt erfasst Koch- und Bratdünste besonders effizient direkt am Kochfeld. Das innovative berbel Prinzip arbeitet dabei ohne klassischen Fettfilter und sorgt für leistungsstarke sowie energieeffiziente Luftreinigung

Flexible Planung für unterschiedliche Küchenkonzepte

Auch in puncto Planung und Komfort bieten die Downline Modelle Infinity Pro, Advance, Performance und Compact maximale Flexibilität. Alle Varianten sind neben mattschwarz auch weiterhin mit klassischer schwarzer Glaskeramik-Oberfläche erhältlich. Flächenbündig oder aufgesetzt eingebaut, integrieren sie sich harmonisch in unterschiedliche Küchenkonzepte und Materialien. Ergänzt wird die Ausstattung durch moderne Bedienlösungen mit intuitiver Touch-Steuerung und optionalen hochwertigen Drehknebeln. Intelligente Kochfunktionen sorgen zusätzlich für mehr Komfort im Küchenalltag.

Mit der neuen mattschwarzen Oberfläche setzt berbel ein klares Statement im Premiumsegment und bietet dem Küchenfachhandel ein starkes Verkaufsargument für designorientierte Küchensysteme.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel