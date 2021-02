Downline Performance mit permalyt®- erhält den Plus X Award 2021

berbel Downline Performance mit dem regenerativen permalyt®-Filter wurde von den Juroren des Plus X Award in den Kategorien High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie ausgezeichnet. „Wir bieten mit der Downline Familie und dem patentierten berbel Prinzip höchste Wrasenerfassung und beste Luftreinigung auf kleinstem Raum“, betont Annette Frommeyer, berbel Marketingleiterin, und ergänzt: „Unsere Muldenlüfter mit optimierter Abscheideeinheit sorgen für eine konstant starke Fettabscheidung bei gleichzeitig geringerem Energiebedarf. Die Auszeichnung für unser regeneratives Filtersystem permalyt® freut uns ganz besonders.“

Das Rezept für beste Luft

Der selbstregenerierende und wartungsfreie berbel permalyt®-Filter ist seit Januar 2021 neu im Programm der Downline-Familie. Das Filtersystem verwandelt störende Gerüche in der Küche zuverlässig und dauerhaft in reine Luft. Die Filtermatten der berbel permalyt®-

Filter bestehen aus Spezialaktivkohle, die zwei Funktionsweisen ermöglichen. Im normalen Betrieb werden die Filtermatten durchströmt und nehmen die Geruchsstoffe auf. Die Geruchsbindung beträgt dabei bis zu 97 Prozent. In der Regenerationsphase, nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden – 30 Minuten Kochen am Stück oder 60 Minuten in der Summe – startet der Regenerationsprozess im geschlossenen Filtersystem. Durch ein thermokatalytisches Verfahren werden die Gerüche mit Hilfe eines Katalysators neutralisiert. Das erste Umluftfiltersystem, das sich selbst regeneriert.



Kochfeldabzug Downline Performance in fünf Kategorien ausgezeichnet

Quelle: berbel