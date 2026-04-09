Drei neue Top-Auszeichnungen für Ausbildungswege bei Möbelix

Unterstützung vom Start bis zum Lehrabschluss

In der Lehrlingsausbildung setzt Möbelix konsequent auf klare Ausbildungsstrukturen, moderne Lernformate und eine praxisnahe Begleitung. Lehrlinge profitieren während der gesamten Lehrzeit bei Möbelix von starker individueller Unterstützung:



– Zweitägige Willkommens- und Infoveranstaltung für neue Lehrlinge,

– Interne Lehrlingsakademie mit eigenen Seminaren pro Lehrjahr, z. B. Verkauf, Kundenumgang, Persönlichkeitsentwicklung,

– „Lehre mit Matura“ als zusätzliche Entwicklungschance,

– Betreuung vor der Lehrabschlussprüfung mit kostenlosen Unterlagen, Unterstützung bei Vorbereitungskursen sowie mehrstündige Einzelcoachings

– Unterstützung bei besonderen Herausforderungen, u. a. durch bezahlte Nachhilfe, zusätzlichen Coachings, Option auf Lehrzeitverlängerung auf 4 Jahre, Ausbildungsplätze für Lehrlinge aus Stiftungen und Zusammenarbeit mit der Initiative „Lehre statt Leere“

„ineo“ in Oberösterreich: Vorbildliche Ausbildung

In Oberösterreich hat sich Möbelix mit allen Standorten am Zertifizierungsprozess für das Qualitätssiegel „ineo – Auszeichnung zum vorbildlichen Lehrbetrieb 2025-2028“ beteiligt und den „ineo“ bei der abschließenden Galaveranstaltung erhalten. Hinter dem Begriff „ineo“ stehen vier Ziele einer modernen Lehrlingsausbildung: innovativ, nachhaltig, engagiert und orientiert. Die Auszeichnung erhalten nur Ausbildungsbetriebe, die nachweislich die hohen Qualitätskriterien in der Lehrlingsausbildung erfüllen und besonders engagiert und vorbildlich tätig sind.

„TOP LEHRBETRIEB“ in Wien: Qualität mit System

Im Rahmen der Initiative „TOP LEHRBETRIEB Wiener Qualitätssiegel 2026–2029“ dokumentiert Möbelix die Lehrlingsausbildung an mehreren Standorten in Wien. Zu den Grundlagen gehören eine berufsbildgerechte Ausbildung, ein schriftlicher Ausbildungsplan sowie die Einhaltung gesetzlicher und kollektivvertraglicher Bestimmungen. Ergänzend setzt Möbelix auf regelmäßige Gespräche zum Ausbildungsfortschritt sowie laufenden Kontakt zu Berufsschulen und zu Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.

Lernkultur für die Zukunft

„Wir freuen uns sehr über die aktuellen Auszeichnungen. Sie unterstreichen den hohen Stellenwert unserer Lernkultur und bestätigen das vorbildliche Engagement von Möbelix bei der Aus- und Weiterbildung“, betont Christoph Geiselmayr, Geschäftsführer bei Möbelix. „Besonders danke ich unseren Lehrlingen und allen engagierten Personen im Unternehmen, die eine exzellente Ausbildung möglich machen. Gemeinsam stellen wir die Weichen, dass sich unsere Kunden auch in Zukunft an bestens ausgebildete Fachkräfte wenden können“, so Geiselmayr weiter.

Anerkennung und Engagement

Gute Leistungen während der Lehrzeit werden auch bei Möbelix selbst sichtbar gemacht – etwa durch Prämienmodelle, Anerkennung in internen Medien und Ehrungen. Gleichzeitig übernehmen Lehrlinge Verantwortung: Sie können mit Unterstützung Lehrlingsmessen mitplanen, organisieren und eigenständig umsetzen. Die konsequente Ausbildungsarbeit zeigt Wirkung: In den vergangenen Jahren sind 92 Prozent aller Lehrlinge auch zur Lehrabschlussprüfung angetreten, dazu sind 42 bestandene Lehrabschlussprüfungen ausgewiesen.

Ausbildung für das Digitalzeitalter

„Damit Lehrlinge auf die kommenden Anforderungen im Handel optimal vorbereitet sind, kombiniert Möbelix die Praxis im Haus mit zeitgemäßen Lernangeboten. Eine Ausbildungs-Timeline schafft Transparenz über Inhalte und Lernziele. E Learnings ergänzen Themen wie Arbeitssicherheit, Datenschutz und Warenkunde“ , berichtet Christoph Geiselmayr, Geschäftsführer von Möbelix. „Zusätzlich stärkt Möbelix mit dem geplanten Schwerpunkt ‚Digitaler Verkauf‘ die Kompetenzen der Lehrlinge.“

„TraineeNet Award“: Erfolgreich führen

Nicht nur Lehrlinge, sondern auch Trainees genießen bei Möbelix volle Unterstützung. Kürzlich wurde Möbelix beim „TraineeNet Award“ mit dem Gütesiegel „Echtes und faires Traineeprogramm“ ausgezeichnet. Die Initiative TraineeNet gilt als erste Anlaufstelle für Fragen rund um Traineeprogramme in Österreich. Sie nutzt Netzwerk und Know-how zur kontinuierlichen Verbesserung von Traineeprogrammen und macht Qualität durch den „TraineeNet Award“ sichtbar.

Intensives Traineeprogramm

Das Traineeprogramm bei Möbelix versteht sich als umfassendes Gesamtpaket und deckt zentrale Unternehmensbereiche ab. Es umfasst unter anderem:



– mindestens 6 Monate Ausbildung am Point of Sale für eine starke Praxis- und Kundennähe

– 18 Seminartage pro Turnus, zwei Turnusse pro Jahr

– Einblicke in Revision, Arbeitsrecht, Organisation und Warenwirtschaft

– ergänzende Leadership- und Persönlichkeitsformate

– sowie eine Küchenplanung für Führungskräfte, um die Kundenperspektive noch besser zu verstehen.

Empathie und Verantwortung

Begleitet werden die Trainees im Rahmen der Möbelix Führungsakademie mit dem Ziel, sie Schritt für Schritt zu kompetenten, empathischen und verantwortungsvollen Führungspersönlichkeiten zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur fachliche Skills, sondern auch aktives Zuhören, souveräne Problemlösung, Mut und die Bereitschaft, Herausforderungen frühzeitig anzunehmen. „Die Auszeichnung mit dem TraineeNet Award unterstreicht, dass unser Traineeprogramm transparent, hochwertig und entwicklungsorientiert gestaltet ist – mit klarer Struktur, fairen Rahmenbedingungen und starkem Fokus auf die persönliche und berufliche Entwicklung unserer Trainees“, erläutert Christoph Geiselmayr. „Damit bereiten wir unsere Trainees gezielt darauf vor, Verantwortung zu übernehmen, Teams zu inspirieren, die Kundenzufriedenheit zu steigern und nachhaltig zum Unternehmenserfolg beizutragen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelix.at

Quelle: Möbelix