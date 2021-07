Dubravko Stitic – neuer Uzin Fachberater in Österreich

Mit Herrn Stitic hat Uzin einen versierten Verkaufsberater gewonnen, der auf 25 Jahre Erfahrung in der Bodenbranche zurückblicken kann. Gestartet mit seiner Ausbildung als Einzelhandelskaufmann, war Herr Stitic anschließend langjährig als Außendienstmitarbeiter im Großhandel für Raumausstattung tätig. Anschließend folgte eine mehrjährige Selbstständigkeit als Bodenleger, abgeschlossen durch die Gebietsleitertätigkeit bei dem Belagshersteller Tarkett. „Durch seine langjährige Erfahrung in der Bodenbranche bringt Herr Stitic wertvolles Markt- und Produktwissen ins Unternehmen. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm die richtige Verstärkung für die Zukunft unseres Verkaufsteams in Österreich gefunden haben“, so Claus Ebetsberger, Verkaufsleiter bei Uzin Österreich.

Dubravko Stitic, neuer Fachberater bei Uzin Österreich

Quelle: UZIN