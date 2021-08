Dunstabzugshauben von ORANIER: Leuchtende Sterne in luftiger Höhe

Da Wand- und Deckenhauben sofort ins Auge fallen, ist neben der Technik ein inspirierendes Design das entscheidende Verkaufsargument. Traditionell bietet ORANIER mit seinem umfangreichen Sortiment eine besonders große Auswahl, wobei die Kopffrei- Hauben immer wieder Maßstäbe setzen. Sie überzeugen dabei nicht nur durch ihr äußeres Erscheinungsbild, sondern – dank ihres erstklassigen Fettabscheidegrades – mit viel frischer Luft und einer hohen Energieeffizienz.

Mit Miran, Fabia und Clario stehen gleich drei attraktive Modelle im Preiseinstieg zur Auswahl. Sie alle bieten Top-Leistung zum Top-Preis. Die hochwertige Verarbeitung ist dabei ebenso selbstverständlich wie das Design-Konzept: Klare Linien, klares Statement – ganz in Schwarz.

Drei Sterne für höchste Qualität

Die überarbeiteten Erfolgsmodelle Meba2 und Lito2 sind in jeder Küche ein Highlight. Beide Kopffrei-Wandhauben präsentieren sich betont klassisch im neuen Look, wahlweise in Schwarz oder Weiß. Das Modell Alea hingegen ist eine Vertikal-Haube der besonderen Art: Die Oberfläche des schwarzen Schirms aus Sicherheitsglas hat ein filigranes Wabenmuster und überrascht das Auge jedes Mal auf Neue. Die eleganten Designfronten aus Glas harmonieren in jedem Fall ausgezeichnet mit dem serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Schacht aus Edelstahl. Dieser lässt sich auf Wunsch durch ein spezielles Zubehör ergänzen: das Profi-Umluft-Set. Ausgestattet mit dem Profi-Aktivkohlefilter AFP 220 kann dieses etwas, was andere nicht können. Es ist wirklich wirksam gegen Fischgerüche.

Auf die Zutaten kommt es an

ORANIER ist dafür bekannt, den Schächten besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Und so wurde neben der Standard-Version in Edelstahl die trendige pureBLACK-Linie entwickelt, ideal für den Industrial Style oder den Dialog mit Naturhölzern. Dabei ist die Schacht-Serie für fast die gesamte Produkt-Range lieferbar. Weitere wichtige „Zutaten“ für den Verkaufserfolg der Kopffrei-Hauben sind die unterschiedlichen Maße, in denen sie erhältlich sind, wodurch sich die Geräte problemlos in jede Küche einfügen. Und auch der Bedienkomfort kommt nicht zu kurz – die meisten Hauben sind mit einer Fernbedienung ausgestattet. Allen Geräten gemeinsam ist zudem die übersichtliche Bedienung über das weiße LightUPDisplay sowie die dazu passende LED-Beleuchtung während des Betriebs. Ein ganz besonderes Highlight ist das separat schaltbare ORANIER designLIGHT, das den nachfolgenden Top-Modellen vorbehalten ist.

Die „Stars“ am Küchenhimmel

Das Modell Selena bildet den perfekten Rahmen für die Küche von heute und ist ein leuchtendes Beispiel für zeitgemäßes Wohnen. Entweder ganz „clean“ in reinem Weiß. Oder ganz „cool“ in gediegenem Schwarz; passend zum pureBLACK-Design. Das designLIGHT sorgt vor, während und nach dem Kochen für ein sanftes, stimmungsvolles Licht.

Die Kopffrei-Wandhaube Savina verkörpert die unendliche Leichtigkeit des Scheins. Urban, modern – und dank abgerundeter Ecken auch ein bisschen retro. Das designLIGHT zur Beleuchtung der Glaskante macht aus dieser Haube, die in Schwarz oder Weiß erhältlich ist, ein schwebendes Schmuckstück während und nach dem Kochen.

Die Aura ist der Gold-Standard unter den Kopffrei-Hauben von ORANIER. Schwarzes Glas vor goldener Kulisse. Diese Haube ist weit mehr als ein hilfreiches Haushaltsgerät – sie ist ein die Küche krönendes Design-Objekt. Und da die Farbe Gold von Hand aufgetragen wird, ist jede Aura ein Manufakt mit Liebe zum Detail.

Kopffrei-Wandhaube Aura G – Jede Haube ein Unikat durch Handarbeit

Weitere Informationen finden Sie unter www.oranier.com.

Quelle: Oranier Küchentechnik