EcoVadis bestätigt die Erfolge in der Nachhaltigkeitsstrategie von LAFUMA MOBILIER

Die erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie spiegelt sich im Ergebnis des aktuellen EcoVadis-Ratings wider. Mit 56 Punkten gehört LAFUMA MOBILIER in diesem Jahr zu den besten 12 % der von EcoVadis bewerteten Unternehmen im Sustainability Rating.

Silberstatus mit 56 Punkten – Mit großen Fortschritten auf dem Weg zu Gold.

Seit der Gründung im Jahr 1954 konzipiert, designed und produziert LAFUMA MOBILIER alle seine Möbel in seinen eigenen Werkstätten in Anneyron im Departement Drôme. Dabei ist das Thema, Nachhaltigkeit von Anfang an tief in der DNA von LAFUMA MOBILIER verankert. Ganzheitliche Verantwortung ist ein zentraler Wert der Firmenkultur. Als Unternehmen möchte LAFUMA MOBILIER den ökonomischen Erfolg mit ökologischen und sozialen Fortschritten verbinden. Die Kollektionen von LAFUMA MOBILIER sind so konzipiert, dass sie den Benutzern, Wohlbefinden, Komfort und außergewöhnliches Design liefern.

„LAFUMA MOBILIER hat sich zum Ziel gesetzt, mit weniger mehr zu erreichen: mehr Komfort für die Kunden mit weniger Auswirkungen auf die Umwelt, so Arnaud Du Mesnil – General Manager von LAFUMA MOBILIER.

EcoVadis ist das weltweit zuverlässigste und unabhängigste Nachhaltigkeitsrating für Unternehmen. Dabei ist es egal ob das Unternehmen, groß oder klein, öffentlich oder privat geführt ist. EcoVadis ist der einzige Anbieter auf dem Markt der universelle Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen anbietet. Dabei unterstützt EcoVadis die Verwaltung der Nachhaltigkeitsstrategie und deren Umsetzung.

Zehntausende von Unternehmen arbeiten mit EcoVadis zusammen, um mit einer gemeinsamen Plattform, einer universellen Scorecard, Benchmarks und Tools zur Leistungsverbesserung im Bereich Nachhaltigkeit zu erreichen.

