Effektive Beseitigung von Pollen und Hausstaub

Die Folge: Beschwerden wie Niesen, juckende Augen oder Atemprobleme treten häufig auch im Innenraum auf. Leifheit positioniert sich genau in dieser Phase mit gezielten Lösungen für die Bodenreinigung und adressiert damit eine zentrale Herausforderung im Alltag von Allergikern.

Die ersten warmen Tage, offene Fenster und frische Luft – eigentlich gehört das zum Frühling dazu. Für Menschen mit Allergien beginnt damit jedoch oft eine besonders belastende Zeit: Niesattacken, juckende Augen und eine laufende Nase werden zum ständigen Begleiter. Pollen gelangen leicht in die Wohnung und verbinden sich dort mit dem Hausstaub. Viele Betroffene haben daher nicht nur draußen Beschwerden, sondern auch in den eigenen vier Wänden. Wenn die Symptome selbst zu Hause nicht nachlassen, kann das die Lebensqualität im Alltag deutlich beeinträchtigen. Regelmäßiges, feuchtes Wischen kann helfen, diese Belastung zu reduzieren, da die Partikel gebunden und entfernt werden, statt sich weiter zu verteilen. Gerade jetzt gewinnt diese Form der Reinigung an Bedeutung.

Für jeden Bedarf die passende Lösung: Clean Twist Wischsysteme von Leifheit

Mit den Clean Twist Wischsystemen von Leifheit wird das feuchte Wischen deutlich einfacher und komfortabler als mit herkömmlichen Methoden. Mit dabei ist der 2-Faser-Wischbezug micro duo, der für gründliche Ergebnisse sorgt und Staub, Schmutz sowie Pollen zuverlässig aufnimmt. Das integrierte Schleudersystem ermöglicht ein komfortables und gründliches Auswringen ohne Kontakt mit Schmutzwasser oder dem benutzten Wischbezug, wodurch der Bezug optimal feucht bleibt und feine Partikel effektiv bindet.

Für empfindlichere Böden wie Parkett oder Laminat bietet Leifheit zusätzlich die Variante Clean Twist mit super soft Wischbezug. Dieser verzichtet auf Mikrofasern und ermöglicht eine besonders schonende Reinigung. Dank Start&Stop Funktion im CLEAN TWIST System kann die Feuchtigkeit im Bezug individuell reguliert werden und nebelfeuchtes Wischen ist möglich – ideal für hochwertige und sensible Oberflächen.

Ergänzend sorgt der flexible Wischkopf dafür, dass auch schwer zugängliche Bereiche wie unterhalb von Möbeln oder entlang von Kanten gründlich gereinigt werden können.

Profi XL Mobile: Effizienz für größere Flächen

Für größere Wohnflächen und einen höheren Anspruch an Sauberkeit bietet der Profi XL Mobile eine besonders leistungsstarke Lösung. Die extra große Wischfläche und der reinigungsstarke Wischbezug ermöglichen eine hohe Schmutzaufnahme und sorgen dafür, dass auch größere Bereiche schnell und gründlich gereinigt werden können.

Mit der Profi XL Wischtuchpresse wird das Putzen zudem komfortabler: Dank des Presssystems im Siebeinsatz lässt sich der Wischbezug mühelos auspressen – ganz ohne Bücken und ohne direkten Kontakt mit Schmutzwasser. Zusätzlichen Komfort bietet die integrierte Rollenfunktion am Eimer, mit der sich das System bequem von Raum zu Raum bewegen lässt.

Auch in puncto Hygiene überzeugt das System: Mit dem enthaltenen 2-Faser Wischbezug micro duo mit reinigungsstarker Mikrofaser lassen sich bis zu 99 Prozent der Viren und Bakterien entfernen, während Staub, Pollen und Tierhaare zuverlässig aufgenommen werden.

SUPERDUSTER Floor: Effektive Trockenreinigung für zwischendurch

Die ideale Ergänzung zum CLEAN TWIST Wischer sowie zum Profi XL Mobile ist der Staubbezug SUPERDUSTER Floor für die trockene Reinigung zwischendurch. Er nimmt Staub, Haare und Allergene zuverlässig auf und sorgt so im Handumdrehen für saubere Böden – ganz ohne Aufwirbeln. Der Bezug ist wiederverwendbar und hinterlässt somit keine Müllberge durch Einwegtücher. Der Staubbezug lässt sich bequem bis zu 100-mal in der Waschmaschine reinigen. Gerade bei Allergenen ist die vollständige Entfernung wichtig, dies geht auch kinderleicht bei Sockelleisten und in Ecken, dank des rundumlaufendem Staubbezuges. Die perfekten Helfer für alle Oberflächen sind die Staubwedel Superduster. Die flexible Version kommt leicht in alle Zwischenräume hinein und die XL Version reinigt schnell und komfortabel große Oberflächen. Dank innovativer Mikrofasern werden feinste Staubpartikel mühelos beseitigt. Mit dem Click System von Leifheit wird der Staubwedeln Superduster auch optimal verlängert und auch höher gelegene Stellen werden gründlich gereinigt..

Sauberkeit als Beitrag zum Wohlbefinden

Gerade in der Allergiezeit kann eine konsequente Bodenreinigung dazu beitragen, die Belastung durch Pollen, Staub und Tierhaare im Wohnraum zu reduzieren. So wird der Frühjahrsputz nicht nur zu einer Frage der Sauberkeit, sondern auch zu einem wichtigen Faktor für mehr Wohlbefinden im Alltag.

Weitere Informationen zu den Produkten von Leifheit finden Sie unter www.leifheit.at

Quelle: Leifheit