Ein lang erwähnter Wunsch des Handels im RMW-System wird wahr

RMW Harmony 1

Nach intensiver Entwicklungsarbeit hat das Team der Rietberger Möbelwerke eine Lösung für einen lang geäußerten Wunsch des Handels gefunden. Das erfolgreiche Wohnen-Programm Lavita wird um eine für RMW entwickelte technische Optimierung bereichert, die bisherige Konstruktionsrestriktionen aufhebt und neue Produktoptionen ermöglicht. „Wir freuen uns, dem Handel nun endlich eine Lösung vorzustellen. Auch wenn ich diese vor der Messe noch nicht ganz aussprechen möchte, kann ich eines sagen: Diese Neuerung ist ein bedeutender technischer Schritt – nicht nur für Lavita, sondern für unser gesamtes RMW-System“, betont Produktentwickler Thomas Eikenkötter.

Neben dieser noch unausgesprochenen Innovation wird in dem Showroom in Rietberg das Ergebnis einer noch engeren Partnerschaft zwischen den beiden Möbelmeile-Mitgliedern RMW (als Kastenmöbelhersteller) und 3C Gruppe (als Polstermöbelhersteller) präsentiert. Besucher dürfen sich auf eine harmonische Verschmelzung der RMW-Farbwelt über den gesamten Wohnbereich freuen – vom Sideboard bis hin zum Sofa. „Diese Partnerschaft ist der Schlüssel zu ganzheitlichen Wohnwelten, die den Handel in der Beratung und den Endkunden in der Umsetzung inspirieren werden“, erklärt Geschäftsführer Rudolf Eikenkötter.

Im Zuge dieser Partnerschaft und dem erfolgreichen Etablieren monochromer Darstellungen in den letzten Jahren, kündigt RMW auch im Essbereich spannende Neuheiten an, die das System erweitern. Darüber hinaus wird die Farbpalette um zwei neue Lackfarben erweitert: eine warme, moderne Lackfarbe sowie ein frischer, pastelliger Ton. Auch im Bereich Furnier überrascht das Unternehmen mit einer dem Zeitgeist entsprechenden Neuheit, die an der Erfolgsgeschichte der Ausführungen Grigio und Bianco anknüpft. Die zwei neuen Lackfarben und die neue Furnierausführung fügen sich harmonisch in die bestehenden Farbwelten ein.

Das 2022 eingeführte Erfolgsprogramm Harmony wird zudem auf die Warengruppen Schlafen, Garderobe und Büro ausgedehnt. In diesem Jahr rückt RMW auch die inneren Werte seiner Systeme stärker in den Fokus. Warengruppenspezifische Erweiterungen und Programmergänzungen eröffnen zusätzliche Planungs- und Gestaltungsspielräume, die den Anspruch an Vielfalt und Flexibilität einmal mehr unterstreichen. Um diese Möglichkeiten auch dem Handel anschaulich zu vermitteln, stellt RMW erstmals ein digitales Schulungsformat vor – praxisnah, informativ und gezielt auf die Anforderungen der Branche ausgerichtet.

RMW Harmony 2

Welche konkrete Weiterentwicklung den lang erwähnten Wunsch des Handels erfüllt und wie sich die weiteren Produktneuheiten im Detail präsentieren, wird im RMW-Showroom in Rietberg auf der Möbelmeile vom 21. bis zum 25. September zu sehen sein. Fachbesucher dürfen gespannt sein.

Kontakt:

RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KG

Karl-Schiller-Str. 5

D-33397 Rietberg