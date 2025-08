Einfach statt kompliziert zum Wunschmöbel!

FurnSpin Konfigurator – aus Ideen wird Präzision Wer mit FurnSpin plant, will mehr als Standard. Damit alles reibungslos läuft, ist eine saubere Vorbereitung das A und O.

Genau dafür gibt es den neuen Konfigurator.

Er zeigt auf einen Blick, ob Ihr Möbel für FurnSpin geeignet ist, prüft automatisch auf mögliche Kollisionen und liefert Ihnen am Ende alle Bohrpositionen und Maße als PDF.

Einfach, praktisch und auf den Punkt – damit aus Ihrer Idee ein echtes Highlight wird. JETZT AUSPROBIEREN Das Original. Nur besser – WingLine L Ein sanfter Push oder Pull und schon entfaltet sich das Möbel fast lautlos. WingLine L sorgt für eine Bewegung, die sich leicht anfühlt, ruhig läuft und mit den neuen Funktionen noch eindrucksvoller wirkt.

Ob kleiner Oberschrank oder großer Kleiderschrank, das System passt sich flexibel an und überzeugt mit spürbar verbessertem Laufverhalten. Für mehr Komfort, mehr Gestaltungsfreiheit und dieses eine kleine Staunen beim Öffnen. MEHR ERFAHREN Holz verbindet – Hettich freut sich auf Sie Vom 14. bis 18. Oktober 2025 ist Hettich auf der Holz Basel und zeigt, was möglich ist, wenn Leidenschaft auf durchdachte Lösungen trifft.

Freuen Sie sich auf Produkte, die das Planen leichter machen, und Verarbeitungslösungen, die im Alltag wirklich helfen.

Kommen Sie vorbei, entdecken Sie Neues und sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket.

Sie finden Hettich in Halle 1.1 am Stand E20. Das Team von Hettich freut sich auf Ihren Besuch. JETZT TICKETS SICHERN Weitere Informationen finden Sie unter www.hettich.com

Quelle: Hettich