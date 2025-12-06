Einladung zur Sonderschau „Nachhaltiges Design“ der Wohnen & Interieur 2026 Wien

Von 11. – 15. März 2026 heißt es wieder: Vorhang auf für nachhaltiges Design! Die „Wohnen & Interieur“ – Österreichs führende Messe für Wohntrends, Möbel, Garten & Design – bietet Ihnen wieder eine Plattform für Ihre Kreationen und Ideen. Die Sonderschau „Nachhaltiges Design“ findet erneut als Kooperation zwischen den Austrian Exhibition Experts und dem Architekten und Designer Christian Kroepfl statt.

Präsentieren Sie nachhaltige Produkte, innovative Lösungen, zukunftsweisende Konzepte oder neue Materialien. Knüpfen Sie neue Kontakte mit interessierten Kund:innen und sprechen Sie mit Vertreter:innen der Möbelindustrie vor Ort. Im März 2025 haben 18 nachhaltige Labels diese Bühne genützt, insgesamt haben sich über 400 Aussteller:innen und Marken in den Hallen A + B der Messe Wien den über 35.000 Besucher:innen vorgestellt. Unser auch in diesem Jahr wieder stattfindendes „Kintsugi“-Repaircafé war ein voller Erfolg.

Für 2026 können Ihnen wieder 4 verschiedene Standgrößen in einer zentralen Lage in der Halle A angeboten werden. Die größeren Standplätze können von 2 oder 3 Partner:innen gemeinsam bespielt werden. Zur Stand- ausstattung gehören Rückwände mit Werbetafeln und Beleuchtung.

Ein attraktives Spezialangebot können wir wieder allen Mitgliedern von unserem langjährigen Kooperationspartner designaustria (DA).

Full-Package Angebote (Nettopreise):

• Standpaket 1: € 980,00 (Member DA € 785,00)

• Standpaket 2: € 1.195,00 (Member DA € 1.075,00)

• Standpaket 3: € 1.405,00 (Member DA € 1.265,00)

• Standpaket 4: € 2.045,00 (Member DA € 1.840,00)

Hier finden Sie die genauen Anmeldeinformationen und Bilder der Ausstellung „Nachhaltiges Design“ in den letzten Jahren. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Kurator der Sonderschau: Christian Kroepfl.

Das Team von Christian Kroepfl freut sich sehr auf Ihre innovativen Produkte & Lösungen für mehr Nachhaltigkeit!

Anmeldungen sind bis 10. Jänner 2026 möglich!

Hier geht es zur Anmeldung

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle: Christian Kroepfl