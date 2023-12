EISENaward powered by ZHH zum siebten Mal auf der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE KÖLN 2024

Die zehn nominierten Produkte werden vom 03. bis 06. März 2024 auf einer Sonderfläche in der Passage zwischen Halle 10 und 11 präsentiert. Die feierliche Verleihung findet am ersten Messetag auf dem EISENforum statt. Bühne frei für Innovationen und technologischen Vorsprung: Zum Auftakt der EISENWARENMESSE 2024 wird am Sonntag, den 03. März 2024, vormittags der begehrte EISENaward powered by ZHH 2024 verliehen. Mit dem Preis zeichnen die EISENWARENMESSE und der ZHH die innovativsten Produkte rund um Werkzeuge, Industriebedarf, Befestigungs- & Verbindungstechnik/Beschläge sowie Bau- und Heimwerkerbedarf aus. Die Gewinner werden durch eine hochkarätige Jury aus Handwerk, Forschung, Presse, Design und Handel ausgewählt.

„Als Trend- und Neuheitenschau rückt die EISENWARENMESSE alle zwei Jahre die innovativsten Ideen der Hartwarenbranche in den Fokus. Der EISENaward ist dabei das Highlight, um die Kreativität und die Innovationskraft unserer Aussteller angemessen zu würdigen und die neuesten Produkte für das Fachpublikum erlebbar zu machen. Wir sind gespannt auf die Bewerbungen, die uns in diesem Jahr erreichen, und freuen uns darauf, die besten unter ihnen auszuzeichnen“ , so Sebastian Hein, Director INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN.

Zahlreiche Vorteile für Gewinner



Bewerbungen für den EISENaward powered by ZHH 2024 können in den drei Kategorien Innovation, Design/Ergonomie und Nachhaltigkeit eingereicht werden. Die Auszeichnung bringt für die Gewinner einige Vorteile mit sich: eine professionelle Präsentation ihrer Produkte in einer Online-Galerie auf der Messewebsite, erhöhte Sichtbarkeit durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen, die feierliche Bekanntgabe und Trophäenübergabe am ersten Messetag sowie die hervorgehobene Platzierung auf einer eigenen Sonderfläche in der Passage zwischen Halle 10 und 11.

Auch die zehn Nominierten genießen besondere Aufmerksamkeit: Neben der gesteigerten Reichweite durch die Messekommunikation profitieren auch sie von einer prominenten Produktpräsentation auf der Sonderfläche und der Möglichkeit, diese dem Fachpublikum vorzustellen.

Bewerbungsphase endet im Februar

Ausstellende Unternehmen der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE KÖLN sowie deren Mitaussteller können ihre Produkte noch bis zum 7. Februar 2024 kostenfrei einreichen. Zugelassen sind Produktneu- und -weiterentwicklungen, die zur EISENWARENMESSE 2024 erstmals vorgestellt werden und sich in Form, Funktion, Aussehen, Design, Materialbeschaffenheit, Handhabung und/oder Technologie von bereits auf dem Markt befindlichen Produkten unterscheiden.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Website der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE KÖLN zu finden.

Tickets für die EISENWARENMESSE 2024 sind bereits über den Ticket-Shop erhältlich. Handwerkerinnen und Handwerker profitieren zudem von reduzierten Handwerk-Tickets.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.eisenwarenmesse.de/die-messe/messen-der-branche

Quelle: Köln Messe