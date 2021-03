EK Austria stellt sich neu auf

Mit der Übergabe des Staffelstabs endet eine erfolgreiche Ära: Otto Hanke, der nach fast 18 Jahren an der Spitze in den verdienten Ruhestand wechselt, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die EK heute zu den führenden Marktteilnehmern in Österreich zählt. Mit seiner kleinen, aber schlagkräftigen Mannschaft hat er mit Ausdauer, Fachkompetenz und Persönlichkeit feste Verbindungen in der Handelswelt geknüpft, die für die erfolgreiche Entwicklung der EK Austria weiterhin von Bedeutung sein werden.

Graz wird neuer Standort der EK Austria

Parallel zum Leitungswechsel schließt die EK Austria zum 31. März 2021 ihre Pforten in Leobersdorf und eröffnet ein neues Büro in Graz. Vanja Tomažič wird die Geschicke der EK Austria dann mit Unterstützung einer neuen Mitarbeiterin, Hermine Stelzer-Jäkel, aus der Hauptstadt der Steiermark lenken. Dabei steht die klare strategische Positionierung der österreichischen Handelspartner vor Ort und im Netz weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste der neuen Geschäftsführerin.

Vanja Tomažič

Weitere Informationen finden Sie unter www.ek-servicegroup.de

Quelle: EK servicegroup