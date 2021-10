Elegantes Bewegungsdesign: Vionaro V8 von GRASS

Die Geschichte von GRASS ist eine Geschichte der Leidenschaft für Innovation. Mit dem Vionaro V8 Slim Drawer System hat der Spezialist für Bewegungs-Systeme jetzt das Unmögliche möglich gemacht: einen Schubkasten mit einer lediglich 8 Millimeter schmalen Seitenwand. Oder auch: die schmalste Stahlzarge aller Zeiten, die mit minimalistischem Design die nächste Schubkasten-Generation einläutet.

Modernismus versus Zeitlosigkeit: Was ist die Triebfeder für eine neue Produktentwicklung bei GRASS? Soll ein Bewegungs-System sich modernistisch zeigen, also aktuellen Trends folgen, oder soll es zeitlos sein? Die Antwort gibt das neue Slim Drawer System. Mit ihm hat GRASS ein ästhetisches Funktionsbauteil entwickelt, das keiner Mode folgt, sondern zeitlos ist. „V8 ist ein puristisches Designobjekt, das uns in die nächste Dekade von Schubkasten-Systemen führt“, so Harald Klüh, Global Brand Manager von GRASS. „Vionaro V8 reiht sich so in unsere lange Innovationsgeschichte ein, die vom ersten verdeckten Scharnier bis zur Erfindung des doppelwandigen Schubkastens reicht – und jetzt einen weiteren Meilenstein visionärer Ingenieurskunst hinzubekommen hat.“

Ein Gefühl, das man nie vergisst

Vionaro V8 baut auf dem bewährten GRASS Schubkasten-System Vionaro auf, schafft aber das zuvor Undenkbare: Zarge, Rückwand, Innenfront – alle Einzelteile sind lediglich 8 Millimeter schmal und verleihen dem Inneren des Möbels auf diese Weise eine Eleganz, die ihresgleichen sucht. „Wer unser neues Schubkasten-System öffnet, wird das nicht so schnell vergessen. Sowohl das Design als auch die Bewegung – Vionaro V8 wird den Maßstab für alle anderen Systeme neu definieren“, so Harald Klüh.

Am Anfang von Vionaro V8 stand eine Herausforderung, die an das Produktmanagement herangetragen wurde: „Wäre es wohl möglich, einen reinen Stahlschubkasten zu entwickeln, der so schmal ist wie ein Bleistift?“ Die Ingenieure nahmen die Herausforderung an und schufen eine Zarge, die das Prinzip „weniger ist mehr“ perfekt umsetzt – und gleichzeitig höchste Stabilität bietet: ein Schubkasten-System komplett aus Stahl, womit nicht nur eine hohe Wertigkeit einhergeht, sondern auch der Nachhaltigkeitsgedanke Niederschlag findet, da der Vollmetall-Schubkasten komplett recycelbar ist.

Ein Mehr an Gestaltungsmöglichkeiten

Vionaro V8 ist nicht nur das schmalste und modernste Schubkasten-System der Welt – es eröffnet auch ein Mehr an Möglichkeiten. Unter dem Vionaro V8-Schubkasten sorgt das Führungs-System Dynapro für exzellente Laufeigenschaften. Das Premiumprodukt hat sich millionenfach bewährt und lässt sich in unterschiedlichen Varianten nutzen: mit integriertem Dämpfungs-System Soft-close etwa oder als grifflose Anwendung Tipmatic Soft-close. Das Schubkasten-System selbst ist in drei Zargenhöhen erhältlich: vom Herdschubkasten bis zum 200-mm-Auszug. Es gibt vier Auszugs-Optionen, aus denen besonders die hohe Glas-Zarge hervorsticht. Mit verschiedenen Ergänzungen und Design-Optionen lässt sich das Slim Drawer System zudem weiter individualisieren. „Diese Kombinationsmöglichkeiten bieten unseren Kunden beinahe endlose Gestaltungsmöglichkeiten“, so Harald Klüh, „und die spiegeln sich auch in dem Logo wider.“ Bei Vionaro V8 liegt die 8 auf der Seite – und ist so gleichzeitig das Symbol für Unendlichkeit.

Quelle: GRASS