ELEKTRA: Verstärkung im Außendienst durch Nina Kombächer

Nina Kombächer verstärkt seit kurzem das ELEKTRA-Team im Außendienst. Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau beim Komplettanbieter für Möbel- und Innenausbau Egger in Brilon im östlichen Sauerland sammelte sie dort Erfahrungen im Werk Bünde. Danach arbeitete sie bei einem weiteren Zulieferer für die Küchen- und Möbelindustrie.

Seit 2016 ist Nina Kombächer im Bereich Beleuchtung tätig. Im Innendienst hat sie umfassende Produktkenntnisse erlangt und Erfahrung im Vertrieb technischer Lösungen erworben. Nun erweitert sie ihr Tätigkeitsfeld und betreut Kunden direkt vor Ort. “Ich freue mich darauf, zukünftig noch näher am Kunden zu sein, bestehende Kontakte zu vertiefen, neue aufzubauen und vor allem ELEKTRA bei der weiteren Entwicklung des Vertriebs tatkräftig zu unterstützen.”

Auch ELEKTRA-Geschäftsführer Boris Niessing ist froh über die kompetente Verstärkung im Außendienstteam: „Mit der Branchenerfahrung von Nina Kombächer können wir unsere Kunden jetzt noch kompetenter beraten.“

Mehr Informationen finden Sie unter: www.elektra.de

Quelle: ELEKTRA