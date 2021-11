elektrabregenz startet Cashback-Kampagne

elektrabregenz Geräte zeichnen sich durch innovative Technologien aus, sind besonders effizient und ressourcenschonend. Um diese innovativen Technologien vor den Vorhang zu holen, gibt es für 13 dieser Haushaltsgeräte in den nächsten Monaten Cash back. Zur Auswahl stehen je vier Produkte aus den Bereichen Kühlen/Gefrieren und Kochen/Backen sowie fünf Geräte aus dem Bereich Waschen/Trocknen. Abhängig vom gekauften Modell beträgt die Prämie zwischen 50 und 150 Euro.

Die elektrabregenz Cashback-Kampagne

Die Cashback-Aktion ist in einer breit angelegten digitalen Kampagne unter dem Motto „Die Rot-weiß-roten Wochen“ eingebettet, die ab Mitte November bis Ende Jänner 2022 auf sämtlichen Online-Kanälen als Werbung ausgespielt wird. Begleitet von Social Media über Facebook und Instagram Ads, YouTube und PR rückt die Kampagne die Vorteile von elektrabregenz Geräten in den Mittelpunkt. Auch wird die Kampagne über unterschiedliche Bannerformate und mit Anzeigen beworben. Im Elektrofachhandel gibt es im Aktionszeitraum die entsprechende Bewerbung am POS mittels aufmerksamkeitsstarken Deko-Paketen. Verlinkt wird auf die eigens dafür erstellte, interaktive Cashback-Landingpage, die alle weiteren Informationen zu den teilnehmenden Händlern oder den Geräten liefert.

Die Stars der Cashback-Kampagne

Innovative Geräte gibt es bei elektrabregenz in allen Produktkategorien. Daher spielen hier gleich drei Kategorien die Hauptrolle: Kühlen & Gefrieren, Kochen & Backen sowie Waschen & Trocknen.

Alle vier Geräte im Bereich Kühlen – der Side-by-Side SBS 54206 X, sowie die Kühl- und Gefrierkombination in Dark Inox, der KSN 93571 X und die beiden Kühl- und Gefrierkombinationen KSN 96624 X sowie KSN 93501 X – sind mit der innovativen ErnteFrisch-Technologie ausgestattet. Im Obst- und Gemüsefach wird mit dreifärbiger Beleuchtung (Grün, Blau und Rot) sowie einer dunklen Nachtphase der 24-Stunden-Tag-Nachtzyklus simuliert. In der Gemüselade folgt auf das Blau des Sonnenaufgangs das Grün des mittäglichen Höchststandes, das allmählich in das Rot des Sonnenuntergangs übergeht und danach wird es – so wie in der Natur auch – dunkel. Dadurch wird ein natürliches Lebensumfeld für Obst und Gemüse geschaffen, lange nachdem dieses geerntet und gekauft wurde. Dieses bleibt so länger knackig und frisch, der Gehalt von Vitamin A und C so wesentlich länger erhalten.

Der Backofen BEP 13100 X sowie die Herdsets HEPMC 63145 X und HEPMI 63146 X sind neben vielen interessanten Features auch mit der Pyro Clean Reinigungstechnologie ausgestattet. Damit reinigt sich der Backofen in 120 Minuten völlig selbsttätig. Dabei wird der Backraum bei ökonomischem Energieverbrauch auf 480 °C aufgeheizt, intensive Flecken verbrennen zu Asche und können mit einem Tuch einfach abgewischt werden. elektrabregenz Backöfen bieten einen 120-Minuten Pyro-Clean Modus bei starker Verschmutzung und einen 90-Minuten Eco-Pyro Clean Modus für leichte Verschmutzungen. Das Induktions-Kochfeld MIS 8595 FX bietet alle Vorteile des Induktionskochens.

Die beiden Waschmaschinen WAF 10147 und WAF 71436 überzeugen durch die Funktion Dampfkur. Vor dem Programm und dem eigentlichen Waschvorgang steigt Dampf vom Boden der Trommel auf, der Schmutz wird eingeweicht und löst sich so ganz leicht. Und am Ende sorgt der nochmalige Dampf für einen zusätzlichen Knitterschutz. So werden besonders hartnäckige Flecken entfernt und die Bildung von Falten wird verhindert. Bei dem neuen Hybridtrockner TKFN 8601 H treffen die Vorteile eines Kondensationstrockners auf jene der Wärmepumpentechnologie. Und das ergibt eine bis zu 30 Prozent kürzere Trocknungszeit bei gleichzeitig hygienischer sowie schonender Behandlung der Wäsche und das bei minimalem Energieeinsatz. Auch die beiden Wärmepumpentrockner TKFN 8510 und TKFN 8530 sind besonders energieeffizient.

„Mit unserer „Die Rot-weiß-roten Wochen“-Kampagne wollen wir auf die innovativen Technologien von elektrabregenz hinweisen und unseren Kunden beim Kauf der Promotionsprodukte Geld zurückgeben. Für unsere Händler bieten wir aufmerksamkeitsstarke Unterstützung für den POS und die Konsumenten erreichen wir durch gezielte, digitale Kommunikation“, so Christian Schimkowitsch, Geschäftsführer der Elektra Bregenz AG.

So viel Cash bekommt man back

Für den SBS 54206 X beträgt die Prämie 150 Euro, für die Kühl- und Gefrierkombinationen KSN 96624 X, KSN 93571 X sowie KSN 93501 X je 100 Euro. Auch für das Backrohr BEP 13100 X sowie die Herdsets HEPMC 63145 X und HEPMI 63146 X gibt es je 100 Euro zurück. 80 Euro bekommt man für das Induktions-Kochfeld MIS 8595 FX, die Waschmaschine WAF 10147 und den Trockner TKFN 8601 H. Für die beiden Trockner TKFN 8510 und TKFN 8530 sowie für die Waschmaschine WAF 71436 gibt es je 50 Euro.

elektrabregenz SBS-54206X_2

So funktioniert es

Auf elektrabregenz-cashback.com findet man alle teilnehmenden Elektrohändler. Nach dem Kauf eines Aktions-Gerätes im Zeitraum von 15. November 2021 bis 31. Jänner 2022 registriert man sich ganz einfach auf elektrabregenz-cashback.com. Dies ist frühestens zwei Wochen nach dem Kauf, spätestens bis 28. Februar 2022 möglich. Die Auszahlung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach der Registrierungsbestätigung.

Die elektrabregenz Cashback-Kampage läuft bis 31. Jänner 2022

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrabregenz.com

Quelle: © elektrabregenz/Elektra Bregenz AG