Elektrofachhandelstage 2023: Eine Branche im Aufbruch

Am 22. und 23. September 2023 versammelte sich die Industrie im Design Center Linz, um den Elektroeinzelhändlern ihre neuen Produkte zu präsentieren. Vom großen Besucherandrang waren auch die Aussteller positiv überrascht – die Besucherzahlen lagen heuer 11,7 Prozent über dem Vorjahr.

Dienstleistung ist Kernkompetenz der Elektrofachhändler

„Trotz der wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist die Stimmung im Elektroeinzelhandel exzellent“, stellt Michael Hofer, Geschäftsführer von der Einkaufskooperation ElectronicPartner, fest. „80 % der Endkunden wünschen sich bei Großgeräten, allen voran wasserführenden Großgeräten, eine fachgerechte Lieferung und Montage und genau das ist die Kernkompetenz unserer Fachhändler. Wir freuen uns, dass wir unsere Mitglieder tagtäglich mit unseren bewährten, erfolgreichen Konzepten begeistern und sie auch in diesem Jahr zahlreich bei den EFHT in Linz begrüßen durften.“

Photovoltaik als Chance für den Fachhandel

Der Elektrofachhandel hat sich in den letzten Jahren zu einem lokalen Nahversorger entwickelt, der intensiv auf die Wünsche der Konsumenten eingehen kann. „Wir im Handel müssen schauen, dass wir über das Thema der Elektro-Haushaltsgeräte hinausgehen und die Handelsware im Bereich der Photovoltaik für uns identifizieren“, analysiert Brendan Lenane, Vorstand des Kooperationspartners Euronics (Red Zac), der dazu auch Partnerfirmen auf seinen Messestand eingeladen hat. „Es gibt sehr viele ‚Plug and Play‘-Produkte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energiegewinnung und Speicherung. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance für den Elektrofachhandel.“

Die Zukunft ist elektrisch

Barbara Riedl, Messeleiterin der Elektrofachhandelstage bei RX Austria & Germany, sieht die Dynamik in der Branche als „gute Basis für die Elektrofachhandelstage 2024 mit den Kernkompetenzen Weißware und Unterhaltungselektronik. Diese Veranstaltung hat sich zu einem großartigen Marktplatz und einer Leistungsschau der Industrie entwickelt. Sie zeigt auch, wie wichtig der persönliche Austausch mit den Fachhändlern ist. Die Bereiche E-Mobilität und Photovoltaik, die wir heuer erstmals präsentiert haben, sind gekommen, um ausgebaut zu werden“, so Riedl.

Robert Pfarrwaller, Obmann des Einrichtungs- und Elektrofachhandels der Wirtschaftskammer Österreich, fasst zusammen: „Wir sind in einer Zeit, in der sich alles verändert. Das Gute ist, dass wir in der richtigen Branche sind. Die Zukunft ist elektrisch.“

Die kommenden Elektrofachhandelstage finden vom 27.- 28. September 2024 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrofachhandelstage.at

Quelle: Reed Exhibitions