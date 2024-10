Elektrofachhandelstage 2024 – Starke Besucherzahlen und zufriedene Aussteller

Erfolgreiche Bilanz und positives Feedback der Aussteller

Alexander Kribus, Geschäftsführer der Messezentrum Salzburg GmbH, zieht eine äußert positive Bilanz: „Die Elektrofachhandelstage 2024 waren für uns ein voller Erfolg. Besonders erfreulich war das durchwegs positive Feedback der ausstellenden Wirtschaft, allen voran das der drei unterstützenden Elektrohandels-Kooperationen und der vertretenen prominenten Marken. Unser Dank gilt allen Beteiligten, die zur erfolgreichen Durchführung der Messe beigetragen haben. Die hervorragende Resonanz und das positive Feedback bestärken uns bereits jetzt in der Planung der Elektrofachhandelstage 2025, die wir mit frischen Ideen und großer Vorfreude angehen.“

Sichtlich zufrieden auf der Messe – Sandra Kolleth, Geschäftsführerin von Miele Österreich

Starkes Dreiergespann: Erfolgreiche Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg

Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren Partnern konnte die Messe mit eindrucksvollen Produktpräsentationen und einem intensiven Austausch überzeugen. Daniel Herger, Messeleiter der Elektrofachhandelstage, hob die Bedeutung dieser Zusammenarbeit hervor. „Gemeinsam haben wir eine Plattform geschaffen, die nicht nur Neuheiten und Trends präsentierte, sondern auch den persönlichen Austausch zwischen den Branchenakteuren förderte. Diesen erfolgreich eingeschlagenen Weg werden wir als Veranstalter auch in Zukunft konsequent fortsetzen, um der Branche weiterhin eine erstklassige Plattform zu bieten.

Zwei Tage voller Power, Trends und Innovationen

Die Messe bot einen vielfältigen Mix aus führenden Marken und innovativen Ausstellern, die exklusive Einblicke in die gesamte Branche boten. Fachbesucher konnten sich aus einem breiten Spektrum bedienen – von High-End-Haushaltsgeräten, über TV & Home Entertainment und Telefonkommunikation bis hin zu den neuesten Lösungen für Smart Home & Security.

Andreas Kuzmits, Geschäftsführer der Hisense Gorenje Austria GmbH betont das positive Feedback von den Kunden: „Wir freuen uns sehr, dass wir an den Elektrofachhandelstagen 2024 teilnehmen konnten. Die Messe war für uns ein voller Erfolg und bot eine großartige Gelegenheit, unsere Produkte und Lösungen einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. Besonders erfreulich war das sehr positive Feedback, das wir von unseren Kunden erhalten haben. Nicht nur unser Pizzabackofen, sondern auch unsere Waschmaschinen, Kühlschränke sowie TV-Geräte wurden von den Besuchern sehr gut angenommen und stießen auf großes Interesse. Diese Resonanz motiviert uns, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln. Wir bedanken uns bei allen, die uns am Stand besucht haben, und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft.“

