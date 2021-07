Elektrofachhandelstage finden erst wieder 2022 statt

Die Elektrofachhandelstage sind der Branchentreffpunkt des heimischen Elektrofachhandels. An zwei Tagen wird das Linzer Design Center zur Fachplattform für Industrie, Handel und Einkaufskooperationen wie die von ElectronicPartner Austria, Expert Österreich und Red Zac Austria. “Die erneute Verschiebung ist sehr schade, zumal die Elektrofachhandelstage ein sehr spannendes Format sind, welches die neuesten Innovationen am Markt präsentiert”, so Edi Seliger, Projektverantwortlicher und Head of Operations des Portfolios Living & Construction. “Wir konzentrieren uns nun voll und ganz auf das nächste Jahr.”

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrofachhandelstage.at

Quelle: Reed Exhibitions© RX/Andreas Kolarik