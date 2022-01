Emiliano Ponzi illustriert 60 Jahre Salone del Mobile.Milano

Der Künstler entwarf sechs Motive – eines für jedes Jahrzehnt in der Geschichte der Messe. Sie zeigen die enge Verbindung der Messe mit der Stadt Mailand. Die erste Zeichnung können Sie oben sehen – ci vediamo a Millano!

„Wir haben die kreative Seite der Kommunikation für die 60. Ausgabe des Salone del Mobile.Milano der meisterhaften Handschrift von Emiliano Ponzi , einem international renommiertenIllustrator anvertraut, weil wir glauben, dass sein designartiger Stil und die evokative Kraft seiner Werke, in denen ein Gefühl von Elegie und Erinnerung zu erkennen ist, die am besten geeignet sind das Jubiläum der Messe zu feiern“, so Maria Porro, Präsidentin des Salone del Mobile. „Mit Emilianos Interpretation der 60 Jahre Salone wollten wir uns von uns von der institutionellen Sprache abheben, um die Geschichte der Messe und ihrer Erfolge zu erzählen, sowie die sich Entwicklung bei den Geschmäckern und der Lebensstile. Die Stadt Mailand hat dabei nicht nur als Kulisse, sondern auch Impulsgeber für Desgin gedient.Das Ergebnis ist eine Sammlung aussagekräftiger Illustrationen, die Emotionen, Erinnerungen, Gefühleund das Vertrauen in die Zukunft auslösen, die vor uns liegt.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it

Quelle: Salone Del Mobile