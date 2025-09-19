Energie perfekt versteckt: AMPEROS AC von Blum

Die Energie ist dort, wo sie gebraucht wird – direkt im Möbel. Technisch ist das elegant gelöst: Denn AMPEROS AC ist unter der Schublade oder dem Tablarauszug verbaut und nicht sichtbar. Damit gehören umherliegende Kabel, Verteiler oder Ähnliches der Vergangenheit an, die Arbeitsflächen bleiben frei und alles wirkt aufgeräumt und ordentlich.

In allen Wohnbereichen

AMPEROS AC leistet nicht nur in der Küche, sondern auch im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad oder Homeoffice gute Dienste: Die Kaffeemaschine fährt per Tablarauszug aus der Gerätegarage, die Game-Konsole wird gleich in der Kommode geladen und der Haarschneider im Badezimmermöbel mit Energie versorgt. Auch größere Geräte wie den Drucker im Büro kann man so ergonomisch unterbringen.

Einfache Montage und Handhabung

AMPEROS AC erfordert keinerlei Kenntnisse in Elektrik und lässt sich einfach und zum größten Teil werkzeuglos montieren. Das System nutzt die TIP-ON-Schnittstelle des Führungssystems – so können auch bestehende Möbel jederzeit nachgerüstet werden, ohne wertvollen Platz im Korpus zu verlieren.

AMPEROS AC ist mit den Blum-Bewegungstechnologien BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION und SERVO-DRIVE kompatibel, selbstverständlich ohne Einbußen beim gewohnten Blum-Bewegungskomfort: Der leichte Schwebelauf des Auszugs bleibt ebenso unbeeinflusst wie das sanfte Öffnen und Schließen mit dem bewährten Dämpfungssystem BLUMOTION. Auch das Aushängen der Schublade ist, wenn nötig, problemlos möglich, ohne dass man AMPEROS AC demontieren muss.

Viel praktischer geht’s nicht.

Mit AMPEROS AC von Blum kann die z.B. die Kaffeemaschine jederzeit verstaut werden und ist trotzdem immer einsatzbereit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blum.com

Quelle: Blum