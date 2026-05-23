Entdecken Sie das neue Kampagnenmotiv der Möbelmesse Brüssel 2026.

Unter dem Motto „Enter the Decosystem“ lädt die MB Brussels Besucher und Aussteller ein, in eine innovative Welt einzutauchen, in der Interieur, Design, Erlebnis und Begegnung zusammenkommen.

Von Sonntag, dem 8. November, bis einschließlich Mittwoch, dem 11. November 2026, wird die Möbelmesse Brüssel erneut zum Treffpunkt für die Möbel- und Einrichtungsbranche.

Your habitat. Reimagined.

Hinter dem neuen Kampagnenmotiv steht eine klare Vision. Die Geschichte dahinter sowie weitere Neuigkeiten zur kommenden Ausgabe lesen Sie demnächst.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: MB Brussels