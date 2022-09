Erfahrene Verstärkung gewonnen: Neue Varia Regionalleiterin an Bord

Die in der Branche bestens bekannte Petra Röse (im Bild oben) ist zum 01. September 2022 als Regionalleiterin neu in das hochmotivierte Team des kontinuierlich wachsenden Franchiseunternehmens Varia von DER KREIS hinzugestoßen, um die Varia Partner engagiert zu betreuen.

Die in Kirchlengern beheimatete 54-jährige ehemalige Inhaberin einer Möbelagentur bringt für die neue Tätigkeit ein ganzes Füllhorn einschlägiger Erfahrung aus dem Innen- und Außendienst von Unternehmen der Küchenbranche mit: Zuletzt betreute sie etwa langjährig Kunden der KH System Möbel GmbH und zudem Partner von Exklusiv-Hauben Gutmann. Petra Röse ist gelernte Industriekauffrau und hatte ihre Ausbildung beim ehemaligen Küchenhersteller Kruse + Meinert AG absolviert – Küchen-Kompetenz also von Anfang an.

„Das Varia Team freut sich, dass wir mit Frau Röse eine bestens vernetzte Vertriebsexpertin mit langjähriger Erfahrung gewinnen konnten, um unsere bestehenden Franchise-Partner kompetent zu unterstützen. Zugleich wird sie sich beim Ausbau weiterer Partner stark engagieren und unsere Expansion in Deutschland weiter vorantreiben“, freut sich Varia-Geschäftsführer Patrick Florea auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der versierten Branchenspezialistin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.varia.de

Quelle: Varia