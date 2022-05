Erfolgreiche JANUARY FURNITURE SHOW

Die Rückkehr einer Vielzahl treuer Marken und Käufer, die sich darauf freuten, wieder sich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Nach vielen Unsicherheiten in der Branche hat sich die diesjährige Messe mit einer außergewöhnlichen Besucherzahl in allen Hallen als echter Triumph erwiesen – “das Summen der Show” war zurück.

Käufer fanden mehr als über 300 der führenden Marken vor, von denen einige noch nie zuvor auf der Messe ausgestellt habenn. In den vier Hallen war eine Fülle von trendführenden Produkten, Neueinführungen und Designfavoriten zu sehen. Die Käufer durchstöberten die große Auswahl an Produkten und Stilen, die von folgenden Anbietern angeboten werden; Wiemann, Alstons, Venjakob, La-Z-Boy, Baker Furniture, Stone Italia, At the Helm, Floating Upholstery, Westbridge, Silent Night, Blue Bone, Gallery Direct und viele mehr.

Top-Einkäufer von Amazon, Dunlem, The Cotswold Company, Sainsbury’s Argos and Habitat, Next, Stollers, Leekes, Fishpools, John Lewis, The Very Group, Wayfair, DFS und Furniture Village waren neben anderen führenden Einzelhändlern anwesend. Ein Möbeleinkäufer aus Chattels kommentierte: „Danke an The Furniture Show für eine tolle Veranstaltung. Wir hatten einen anstrengenden Tag auf der Messe. Es ist immer toll, dabei zu sein. Bis zum nächsten Jahr …“

Schlüsselmarken wie Tetrad und Whitemeadow sorgten mit ihren tollen Ständen und modernen neuen Sortimenten üppiger Sofas und eleganter Essgruppen für Furore. Zu den neuen Marken auf der Messe gehörten Accudueo Designs und Kathy Ireland Home, die eine erfolgreiche erste Veranstaltung erlebten, bei der Käufer zu ihren Ständen strömten, wobei beide bereits für die Ausgabe 2023 gebucht haben. Birlea eine der Aussteller aus Halle 5 kommentierte: „Es war großartig, die Leute wieder von Angesicht zu Angesicht zu treffen und endlich zu zeigen, woran wir gearbeitet haben.“

Brandneu bei der Veranstaltung 2022 war die Einführung des Furniture Talks-Seminarprogramms, bei dem die Besucher die neuesten Branchennachrichten von einer Vielzahl von Experten hören konnten. Am Sonntag begann das Programm mit einer leidenschaftlichen Sitzung von Fiona Minett, Gründerin von Boss your PR, die betonte, wie wichtig es ist, dass Marken ihre Social-Media-Plattformen nutzen, um besser mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Während der dreitägigen Furniture Talks konnten die Besucher auch von Top-Namen der Inneneinrichtung hören – Sabrina Panizza und Aude Lerin von PL Studios sowie dem Einzelhandelsexperten Luther Spicer von der Cake Agency und Claire McCullough, Mitbegründerin der York Street Studios.

Sabrina Panizza & Aude Lerin – Founders & Creative Directors, PL Studio

Auf der diesjährigen Show kehrten die Furniture Awards in Zusammenarbeit mit Furniture News zurück. Die Besucher stießen auf die Siegermarken in allen Kategorien an; Best of British – Shire Beds, Design Innovation – Gallery Direct, Global Player – Bluebone Imports and Sustainability – Signature Kauri. Außerdem überreichte Zoë Bonser, Portfolio Director von Clarion Retail, den Preis für den besten Stand an die innovativsten und inspirierendsten Stände in allen Hallen. Zu den Gewinnern gehörten: MLily, I.F.D., Kelston House, Forte und Tetrad. Zoë kommentierte: „Die diesjährige Show bot eine unglaubliche Mischung aus inspirierenden Showcases unserer Markenpalette. Der Standard der Präsentation war außergewöhnlich und fühlte sich im Vergleich zu den Vorjahren sicherlich erhöht an. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an alle unsere Gewinner!’

Nach dem Erfolg der Januar Furniture Show freut sich das Team darauf, die Furniture Collection auf der diesjährigen Home & Gift vorzustellen. Vom 17. bis 20. Juli in Harrogate können Käufer ihre Heimkollektionen mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen einiger der besten Namen der Branche ergänzen. Darüber hinaus freut sich das Team, die Neuvorstellung von Furniture Focus anzukündigen, die eine exklusive Möbelkonferenz in Kombination mit einer kuratierten Sammlung von Markenpräsentationen präsentiert. Diese Veranstaltung findet vom 26. bis 27. September in Manchester statt und soll die führenden Akteure der Branche zusammenbringen, um exklusiv zu lernen, sich zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen.

Merken Sie sich das Datum für JFS 2023 vom 22. bis 25. Januar im NEC Messezentrum in Birmingham vor.

Weitere Informationen finden Sie unter www.januaryfurnitureshow.com

Quelle: Clarion Events